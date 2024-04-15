«Аэрофлот» вводит новую услугу для пассажиров

«Аэрофлот» вводит услугу перевозки животных на соседнем кресле
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, собака, собачка, домашние животные, домашний питомец
Пассажиры Аэрофлота смогут летать со своими животными на соседних креслах Фото:

У Аэрофлота водится услуга перевозки животных на соседнем пассажирском кресле. Об этом сообщили в пресс-службе Аэрофлота.

«Аэрофлот ввел новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета после завершения успешного тестирования», — заявили представители компании в telegram-канале. Сервис станет доступен на рейсах Аэрофлота и некоторых рейсах дочерней авиакомпании «Россия».

Отмечается, что тест новой услуги проходил три месяца. Было перевезено более 900 питомцев. Исходя из результатов, владельцы небольших животных и птиц чаще всего прибегали к данной услуге.

Ранее авиакомпании предоставляли услуги перевозки домашних питомцев в салоне самолета, но только в качестве ручной клади. Иным способом перевозки выступало помещение животных в багажный отсек в качестве зарегистрированного багажа.

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У Аэрофлота водится услуга перевозки животных на соседнем пассажирском кресле. Об этом сообщили в пресс-службе Аэрофлота. «Аэрофлот ввел новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета после завершения успешного тестирования», — заявили представители компании в telegram-канале. Сервис станет доступен на рейсах Аэрофлота и некоторых рейсах дочерней авиакомпании «Россия». Отмечается, что тест новой услуги проходил три месяца. Было перевезено более 900 питомцев. Исходя из результатов, владельцы небольших животных и птиц чаще всего прибегали к данной услуге. Ранее авиакомпании предоставляли услуги перевозки домашних питомцев в салоне самолета, но только в качестве ручной клади. Иным способом перевозки выступало помещение животных в багажный отсек в качестве зарегистрированного багажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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