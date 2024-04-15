Общество «Аэрофлот» вводит новую услугу для пассажиров «Аэрофлот» вводит услугу перевозки животных на соседнем кресле 15 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 + Пассажиры Аэрофлота смогут летать со своими животными на соседних креслах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У Аэрофлота водится услуга перевозки животных на соседнем пассажирском кресле. Об этом сообщили в пресс-службе Аэрофлота. «Аэрофлот ввел новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета после завершения успешного тестирования», — заявили представители компании в telegram-канале . Сервис станет доступен на рейсах Аэрофлота и некоторых рейсах дочерней авиакомпании «Россия». Отмечается, что тест новой услуги проходил три месяца. Было перевезено более 900 питомцев. Исходя из результатов, владельцы небольших животных и птиц чаще всего прибегали к данной услуге. Ранее авиакомпании предоставляли услуги перевозки домашних питомцев в салоне самолета, но только в качестве ручной клади. Иным способом перевозки выступало помещение животных в багажный отсек в качестве зарегистрированного багажа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! У Аэрофлота водится услуга перевозки животных на соседнем пассажирском кресле. Об этом сообщили в пресс-службе Аэрофлота. «Аэрофлот ввел новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета после завершения успешного тестирования», — заявили представители компании в telegram-канале. Сервис станет доступен на рейсах Аэрофлота и некоторых рейсах дочерней авиакомпании «Россия». Отмечается, что тест новой услуги проходил три месяца. Было перевезено более 900 питомцев. Исходя из результатов, владельцы небольших животных и птиц чаще всего прибегали к данной услуге. Ранее авиакомпании предоставляли услуги перевозки домашних питомцев в салоне самолета, но только в качестве ручной клади. Иным способом перевозки выступало помещение животных в багажный отсек в качестве зарегистрированного багажа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям