«Аэрофлот» вводит новую услугу для пассажиров

У Аэрофлота водится услуга перевозки животных на соседнем пассажирском кресле. Об этом сообщили в пресс-службе Аэрофлота.
«Аэрофлот ввел новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета после завершения успешного тестирования», — заявили представители компании в telegram-канале. Сервис станет доступен на рейсах Аэрофлота и некоторых рейсах дочерней авиакомпании «Россия».
Отмечается, что тест новой услуги проходил три месяца. Было перевезено более 900 питомцев. Исходя из результатов, владельцы небольших животных и птиц чаще всего прибегали к данной услуге.
Ранее авиакомпании предоставляли услуги перевозки домашних питомцев в салоне самолета, но только в качестве ручной клади. Иным способом перевозки выступало помещение животных в багажный отсек в качестве зарегистрированного багажа.
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У Аэрофлота водится услуга перевозки животных на соседнем пассажирском кресле. Об этом сообщили в пресс-службе Аэрофлота. «Аэрофлот ввел новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета после завершения успешного тестирования», — заявили представители компании в telegram-канале. Сервис станет доступен на рейсах Аэрофлота и некоторых рейсах дочерней авиакомпании «Россия». Отмечается, что тест новой услуги проходил три месяца. Было перевезено более 900 питомцев. Исходя из результатов, владельцы небольших животных и птиц чаще всего прибегали к данной услуге. Ранее авиакомпании предоставляли услуги перевозки домашних питомцев в салоне самолета, но только в качестве ручной клади. Иным способом перевозки выступало помещение животных в багажный отсек в качестве зарегистрированного багажа.