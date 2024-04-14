На самую большую школу ЯНАО жалуются родители учеников

15 апреля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

В Арктическом лицее учителя оскорбляют детей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На самою большую школу ЯНАО — Арктический лицей Нового Уренгоя — жалуются родители учащихся. Как рассказала URA.RU на условиях анонимности многодетная мать одного из лицеистов, учителя оскорбляют детей, за пропуски онлайн-уроков учителя ставят неудовлетворительные оценки. «Учитель называет детей тупыми. Я уже много раз разговаривала с педагогами, почему они себе такое позволяют, но результатов нет. И за то, что дети не могут выйти в зум на урок из-за проблем с интернетом, учитель сразу ставит „двойку“, вместо пропуска. Я спрашивала у педагога, почему так делают? Мне ответили, что директор заставляет», — рассказала собеседница агентству. По словам женщины, на внеурочке дети просто сидят одни в классе, ничего не делая, а в столовой якобы не хватает еды. «Они говорят, мы пока придем в столовую, еду разбирают старшеклассники. Учитель видит эту ситуацию, но ничего не делает», — жалуется родительница. В городском департаменте образования отказались отвечать на вопросы журналиста. «Если подобные жалобы есть, их нужно адресовать в департамент образования, а не в Ваше информационное агентство. У нас таких жалоб нет», — заявили представители ведомства. Ранее URA.RU сообщило о том, что в школе №4 Салехарда (ЯНАО) ученики обнаружили личинку в тарелке с супом. В городском департаменте образования корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту специалисты провели проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На самою большую школу ЯНАО — Арктический лицей Нового Уренгоя — жалуются родители учащихся. Как рассказала URA.RU на условиях анонимности многодетная мать одного из лицеистов, учителя оскорбляют детей, за пропуски онлайн-уроков учителя ставят неудовлетворительные оценки. «Учитель называет детей тупыми. Я уже много раз разговаривала с педагогами, почему они себе такое позволяют, но результатов нет. И за то, что дети не могут выйти в зум на урок из-за проблем с интернетом, учитель сразу ставит „двойку“, вместо пропуска. Я спрашивала у педагога, почему так делают? Мне ответили, что директор заставляет», — рассказала собеседница агентству. По словам женщины, на внеурочке дети просто сидят одни в классе, ничего не делая, а в столовой якобы не хватает еды. «Они говорят, мы пока придем в столовую, еду разбирают старшеклассники. Учитель видит эту ситуацию, но ничего не делает», — жалуется родительница. В городском департаменте образования отказались отвечать на вопросы журналиста. «Если подобные жалобы есть, их нужно адресовать в департамент образования, а не в Ваше информационное агентство. У нас таких жалоб нет», — заявили представители ведомства. Ранее URA.RU сообщило о том, что в школе №4 Салехарда (ЯНАО) ученики обнаружили личинку в тарелке с супом. В городском департаменте образования корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту специалисты провели проверку.