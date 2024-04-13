О челябинском экс-губернаторе в Лондоне и «Макфе» расскажут на шоу у Малахова. Видео

14 апреля 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Экс-губернатор станет героем ток-шоу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Героем выпуска шоу «Малахов» на телеканале «Россия-1» станет челябинский экс-губернатор Михаил Юревич, которого нашли в Лондоне. Об этом сообщается в анонсе передачи. Поводом для того, чтобы вспомнить о бывшем главе региона, стало требование Генепрокуратуры РФ о национализации холдинга «Макфа», основанного Юревичем. «Наше международное расследование. Мы нашли экс-опального политика в Лондоне! Как он проводит там время? И что скажет в его защиту адвокат Михаила Юревича», — говорится в анонсе «Малахов-шоу» на сайте «Смотрим». Программа выйдет в эфире телеканала «Россия-1» 15 апреля. Холдинг «Макфа» был основан в девяностых годах Михаилом Юревичем и его бизнес-партнером Вадимом Белоусовым. В настоящее время в холдинг входит несколько десятков предприятий. Юревич избирался в Госдуму, затем стал мэром, а с марта 2010 года по январь 2013 года Юревич занимал пост губернатора Челябинской области. После отставки с посты главы региона он вернулся в Госдуму, но в 2016 году не смог переизбраться. Юревича обвинили в коррупции, а сам он успел уехать в Лондон. В получении взяток обвиняет и Белоусов, который сейчас, как и Юревич, находится в розыске. Обвинения в коррупции стали поводом для иска Генпрокуратуры РФ о передаче всех предприятий «Макфы» государству. Иск Генпрокуратуры поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. Дело начали рассматривать 9 апреля. На предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнер и членов семей. Согласно базе судебных приставов, арестовано имущества на 100 трлн рублей. Адвокаты «Макфы» назвали эту сумму попыткой вызвать негатив по отношению к холдингу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Героем выпуска шоу «Малахов» на телеканале «Россия-1» станет челябинский экс-губернатор Михаил Юревич, которого нашли в Лондоне. Об этом сообщается в анонсе передачи. Поводом для того, чтобы вспомнить о бывшем главе региона, стало требование Генепрокуратуры РФ о национализации холдинга «Макфа», основанного Юревичем. «Наше международное расследование. Мы нашли экс-опального политика в Лондоне! Как он проводит там время? И что скажет в его защиту адвокат Михаила Юревича», — говорится в анонсе «Малахов-шоу» на сайте «Смотрим». Программа выйдет в эфире телеканала «Россия-1» 15 апреля. Холдинг «Макфа» был основан в девяностых годах Михаилом Юревичем и его бизнес-партнером Вадимом Белоусовым. В настоящее время в холдинг входит несколько десятков предприятий. Юревич избирался в Госдуму, затем стал мэром, а с марта 2010 года по январь 2013 года Юревич занимал пост губернатора Челябинской области. После отставки с посты главы региона он вернулся в Госдуму, но в 2016 году не смог переизбраться. Юревича обвинили в коррупции, а сам он успел уехать в Лондон. В получении взяток обвиняет и Белоусов, который сейчас, как и Юревич, находится в розыске. Обвинения в коррупции стали поводом для иска Генпрокуратуры РФ о передаче всех предприятий «Макфы» государству. Иск Генпрокуратуры поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. Дело начали рассматривать 9 апреля. На предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнер и членов семей. Согласно базе судебных приставов, арестовано имущества на 100 трлн рублей. Адвокаты «Макфы» назвали эту сумму попыткой вызвать негатив по отношению к холдингу.