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В ХМАО охранник университета обокрал студента, чтобы выпить кофе

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтёры и викторина. Тюмень , охранник, охрана
За счет студента охранник 45 раз купил кофе Фото:

В Сургуте охранник университета нашел платежный стикер одного из студентов и 45 раз купил кофе за его счет. Мужчина тайно похитил у него более пяти тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Сургутского горсуда.

«Охранник университета обнаружил платежный стикер, принадлежащий студенту, и путем совершения 45 транзакций по оплате товаров в кофейном аппарате похитил денежные средства на сумму более 5 000 рублей», — говорится на сайте суда. Уголовное дело уже рассмотрел суд.

Охранника приговорили к лишению свободы на срок восемь месяцев условно с испытательным сроком один год. Приговор еще не вступил в силу.

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В Сургуте охранник университета нашел платежный стикер одного из студентов и 45 раз купил кофе за его счет. Мужчина тайно похитил у него более пяти тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Сургутского горсуда. «Охранник университета обнаружил платежный стикер, принадлежащий студенту, и путем совершения 45 транзакций по оплате товаров в кофейном аппарате похитил денежные средства на сумму более 5 000 рублей», — говорится на сайте суда. Уголовное дело уже рассмотрел суд. Охранника приговорили к лишению свободы на срок восемь месяцев условно с испытательным сроком один год. Приговор еще не вступил в силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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