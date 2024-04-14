В ХМАО охранник университета обокрал студента, чтобы выпить кофе

В Сургуте охранник университета нашел платежный стикер одного из студентов и 45 раз купил кофе за его счет. Мужчина тайно похитил у него более пяти тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Сургутского горсуда.
«Охранник университета обнаружил платежный стикер, принадлежащий студенту, и путем совершения 45 транзакций по оплате товаров в кофейном аппарате похитил денежные средства на сумму более 5 000 рублей», — говорится на сайте суда. Уголовное дело уже рассмотрел суд.
Охранника приговорили к лишению свободы на срок восемь месяцев условно с испытательным сроком один год. Приговор еще не вступил в силу.
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