Кремль сделал заявление после удара Ирана по Израилю

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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, песков дмитрий
Кремль сделал заявление об ударе Ирана по Израилю Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Там призвали Иран и Израиль к сдержанности, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе. Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Мы выступаем за то, чтобы все разногласия решилась исключительно политико-дипломатическими методами», — заявили в Кремле.

В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный удар возмездия по Израилю. Это было сделано в ответ на авиаудар по Дамаску, совершенный 1 апреля, в результате чего погибли семь офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Тегеран выпустил 185 БПЛА, 110 ракет класса «земля-земля» и 36 крылатых ракет.

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В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Там призвали Иран и Израиль к сдержанности, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе. Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Мы выступаем за то, чтобы все разногласия решилась исключительно политико-дипломатическими методами», — заявили в Кремле. В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный удар возмездия по Израилю. Это было сделано в ответ на авиаудар по Дамаску, совершенный 1 апреля, в результате чего погибли семь офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Тегеран выпустил 185 БПЛА, 110 ракет класса «земля-земля» и 36 крылатых ракет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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