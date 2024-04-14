14 апреля 2024

Екатеринбуржец отсудил полмиллиона рублей у Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи товаров WALDBERRIES. Курган, wildberries, вайлдберриз, wb
Екатеринбуржцу не разрешили проверить компьютер в ПВЗ Фото:

Екатеринбуржец купил на Wildberries игровой компьютер Lenovo, работу которого ему не разрешили проверить в пункте выдачи заказов. Дома компьютер не включился из-за сломанной материнской платы за 180 тысяч рублей. Мужчина обратился в суд, который обязал маркетплейс выплатить ему 477 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе облсуда.

«Оформить возврат через официальный сайт не получилось. Мужчина направил в компанию претензию, в которой отказывался от договора купли-продажи, просил вернуть ему деньги и выплатить разницу между ценой приобретенного компьютера и ценой аналогичного товара на время удовлетворения требований о взыскании уплаченной за товар суммы. Интернет-магазин ответил, что раз недостатки были выявлены в момент эксплуатации, а не получения товара, необходимо обращаться в сервисный центр», — следует из сообщения.

В иске геймер просил взыскать с маркетплейса стоимость компьютера — 102 тысячи рублей, неустойку — 181 тысячу, разницу между ценой товара на момент покупки и ценой аналогичного товара на дату удовлетворения требований — 20,3 тысячи и моральную компенсацию. «Суд удовлетворил требования частично. С Wildberries в пользу истца взыскана общая сумма 477,5 тысячи рублей», — следует из сообщения.

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Екатеринбуржец купил на Wildberries игровой компьютер Lenovo, работу которого ему не разрешили проверить в пункте выдачи заказов. Дома компьютер не включился из-за сломанной материнской платы за 180 тысяч рублей. Мужчина обратился в суд, который обязал маркетплейс выплатить ему 477 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе облсуда. «Оформить возврат через официальный сайт не получилось. Мужчина направил в компанию претензию, в которой отказывался от договора купли-продажи, просил вернуть ему деньги и выплатить разницу между ценой приобретенного компьютера и ценой аналогичного товара на время удовлетворения требований о взыскании уплаченной за товар суммы. Интернет-магазин ответил, что раз недостатки были выявлены в момент эксплуатации, а не получения товара, необходимо обращаться в сервисный центр», — следует из сообщения. В иске геймер просил взыскать с маркетплейса стоимость компьютера — 102 тысячи рублей, неустойку — 181 тысячу, разницу между ценой товара на момент покупки и ценой аналогичного товара на дату удовлетворения требований — 20,3 тысячи и моральную компенсацию. «Суд удовлетворил требования частично. С Wildberries в пользу истца взыскана общая сумма 477,5 тысячи рублей», — следует из сообщения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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