Екатеринбуржец отсудил полмиллиона рублей у Wildberries

15 апреля 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцу не разрешили проверить компьютер в ПВЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржец купил на Wildberries игровой компьютер Lenovo, работу которого ему не разрешили проверить в пункте выдачи заказов. Дома компьютер не включился из-за сломанной материнской платы за 180 тысяч рублей. Мужчина обратился в суд, который обязал маркетплейс выплатить ему 477 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе облсуда. «Оформить возврат через официальный сайт не получилось. Мужчина направил в компанию претензию, в которой отказывался от договора купли-продажи, просил вернуть ему деньги и выплатить разницу между ценой приобретенного компьютера и ценой аналогичного товара на время удовлетворения требований о взыскании уплаченной за товар суммы. Интернет-магазин ответил, что раз недостатки были выявлены в момент эксплуатации, а не получения товара, необходимо обращаться в сервисный центр», — следует из сообщения. В иске геймер просил взыскать с маркетплейса стоимость компьютера — 102 тысячи рублей, неустойку — 181 тысячу, разницу между ценой товара на момент покупки и ценой аналогичного товара на дату удовлетворения требований — 20,3 тысячи и моральную компенсацию. «Суд удовлетворил требования частично. С Wildberries в пользу истца взыскана общая сумма 477,5 тысячи рублей», — следует из сообщения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец купил на Wildberries игровой компьютер Lenovo, работу которого ему не разрешили проверить в пункте выдачи заказов. Дома компьютер не включился из-за сломанной материнской платы за 180 тысяч рублей. Мужчина обратился в суд, который обязал маркетплейс выплатить ему 477 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе облсуда. «Оформить возврат через официальный сайт не получилось. Мужчина направил в компанию претензию, в которой отказывался от договора купли-продажи, просил вернуть ему деньги и выплатить разницу между ценой приобретенного компьютера и ценой аналогичного товара на время удовлетворения требований о взыскании уплаченной за товар суммы. Интернет-магазин ответил, что раз недостатки были выявлены в момент эксплуатации, а не получения товара, необходимо обращаться в сервисный центр», — следует из сообщения. В иске геймер просил взыскать с маркетплейса стоимость компьютера — 102 тысячи рублей, неустойку — 181 тысячу, разницу между ценой товара на момент покупки и ценой аналогичного товара на дату удовлетворения требований — 20,3 тысячи и моральную компенсацию. «Суд удовлетворил требования частично. С Wildberries в пользу истца взыскана общая сумма 477,5 тысячи рублей», — следует из сообщения.