Подрядчик из ХМАО сорвал многомиллионный контракт по ремонту ямальской больницы

Арбитражный суд ЯНАО оштрафовал подрядчика за срыв ремонта больницы в Тарко-Сале

15 апреля 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд ЯНАО оштрафовал подрядчика из ХМАО за неисполнение контракта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Арбитражный суд ЯНАО оштрафовал подрядчика из Ханты-Мансийска (ХМАО) за срыв контракта по ремонту акушерского корпуса больницы в Тарко-Сале (ЯНАО). Кроме того, подрядчик вернет полученный аванс, следует из решения суда. «Взыскать с ИП Каримова Хуршедджона Ашуровича пени за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту в размере 363 тысяч рублей, штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в размер 5000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 16360 рублей. Всего взыскать 384364 рубля 14 копеек», — сообщается в решении Арбитражного суда ЯНАО, опубликованного на официальном сайте. По данным системы СБИС, компания зарегистрирована в Ханты-Мансийске. В декабре 2023 года предприниматель был внесен в реестр недобросовестных поставщиков. В ЯНАО Каримов имел полумиллионный контракт на ремонт кровли клуба в Губкинском, а также подрядился за 12 миллионов рублей отремонтировать кровлю в стоматологии Нового Уренгоя. Контракт в Тарко-Сале изначально стоил более 16 миллионов рублей, в ходе торгов бизнесмен сбил цену контракта на пять миллионов рублей и стал победителем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд ЯНАО оштрафовал подрядчика из Ханты-Мансийска (ХМАО) за срыв контракта по ремонту акушерского корпуса больницы в Тарко-Сале (ЯНАО). Кроме того, подрядчик вернет полученный аванс, следует из решения суда. «Взыскать с ИП Каримова Хуршедджона Ашуровича пени за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту в размере 363 тысяч рублей, штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в размер 5000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 16360 рублей. Всего взыскать 384364 рубля 14 копеек», — сообщается в решении Арбитражного суда ЯНАО, опубликованного на официальном сайте. По данным системы СБИС, компания зарегистрирована в Ханты-Мансийске. В декабре 2023 года предприниматель был внесен в реестр недобросовестных поставщиков. В ЯНАО Каримов имел полумиллионный контракт на ремонт кровли клуба в Губкинском, а также подрядился за 12 миллионов рублей отремонтировать кровлю в стоматологии Нового Уренгоя. Контракт в Тарко-Сале изначально стоил более 16 миллионов рублей, в ходе торгов бизнесмен сбил цену контракта на пять миллионов рублей и стал победителем.