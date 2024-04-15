Президент Казахстана подписал закон о бытовом насилии после громкого убийства жены экс-министра

Глава Казахстана Токаев ужесточил закон о бытовом насилии

15 апреля 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Касым-Жомарт Токаев одобрил поправки к закону о бытовом насилии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на укрепление защиты прав женщин и детей. Обсуждение по изменению законодательства было вызвано громким происшествием, когда супруга экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукенова была убита мужем. Это дело привлекло внимание общественности и стало стимулом для усиления законодательных мер. «Принятые поправки прошли широкое обсуждение с общественностью», — передает казахский портал Tengrinews.kz. Поправки предусматривают совершенствование государственной семейной политики, ужесточение ответственности за нарушение прав женщин и детей, а также меры по профилактике насилия. Внесенные изменения в Уголовный кодекс Казахстана включают запрет на назначение наказания мягче, чем это предусмотрено законом, за преступления против несовершеннолетних, исключение возможности примирения сторон в таких случаях. За тяжкие преступления установлены более строгие меры наказания, в том числе пожизненное лишение свободы за деяния против малолетних. Кроме того, предусмотрена ответственность за сексуальное приставание к несовершеннолетним и склонение их к самоубийству. За умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои ответственность стала уголовной, ранее была административная. 9 ноября 2023 года в ресторане Bau в Астане, который находится в собственности брата Бишимбаева, произошло убийство. В результате конфликта была убита 31-летняя Салтанат Нукенова. Этот инцидент привлек значительное внимание общественности и спровоцировал обсуждение необходимости ужесточения законодательства. Широкий общественный резонанс, вызванный убийством Нукеновой, привел к тому, что судебное заседание по данному делу транслировалось в прямом эфире. Следствие выдвигает версию, что Бишимбаев нанес смертельные удары своей жене и пытался устранить доказательства преступления. Прокурор утверждает, что атака была совершена с особой жестокостью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на укрепление защиты прав женщин и детей. Обсуждение по изменению законодательства было вызвано громким происшествием, когда супруга экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукенова была убита мужем. Это дело привлекло внимание общественности и стало стимулом для усиления законодательных мер. «Принятые поправки прошли широкое обсуждение с общественностью», — передает казахский портал Tengrinews.kz. Поправки предусматривают совершенствование государственной семейной политики, ужесточение ответственности за нарушение прав женщин и детей, а также меры по профилактике насилия. Внесенные изменения в Уголовный кодекс Казахстана включают запрет на назначение наказания мягче, чем это предусмотрено законом, за преступления против несовершеннолетних, исключение возможности примирения сторон в таких случаях. За тяжкие преступления установлены более строгие меры наказания, в том числе пожизненное лишение свободы за деяния против малолетних. Кроме того, предусмотрена ответственность за сексуальное приставание к несовершеннолетним и склонение их к самоубийству. За умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои ответственность стала уголовной, ранее была административная. 9 ноября 2023 года в ресторане Bau в Астане, который находится в собственности брата Бишимбаева, произошло убийство. В результате конфликта была убита 31-летняя Салтанат Нукенова. Этот инцидент привлек значительное внимание общественности и спровоцировал обсуждение необходимости ужесточения законодательства. Широкий общественный резонанс, вызванный убийством Нукеновой, привел к тому, что судебное заседание по данному делу транслировалось в прямом эфире. Следствие выдвигает версию, что Бишимбаев нанес смертельные удары своей жене и пытался устранить доказательства преступления. Прокурор утверждает, что атака была совершена с особой жестокостью.