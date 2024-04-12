Кто такой казахстанский экс-министр Куандык Бишимбаев, убивший свою жену

12 апреля 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Бишимбаеву может грозить пожизненное заключение за убийство жены Фото: Илья Московец © URA.RU Впервые в истории Казахстана судебный процесс транслируют в прямом эфире. Дело касается громкого убийства: осенью 2023 года экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев жестоко расправился со своей женой Салтанат Нукеновой. После убийства сенат Казахстана принял закон об усилении защиты прав женщин и о криминализации домашнего насилия. URA.RU рассказывает, кто такой Куандык Бишимбаев и как он убил свою жену. Трагедия в ресторане Bau Общественность Казахстана потрясло событие, которое произошло 9 ноября 2023 года. В ресторане Bau в Астане, принадлежащему брату бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева, в результате ссоры была убита 31-летняя Салтанат Нукенова. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, что стало основанием для трансляции судебного заседания в прямом эфире. Обвинения и версии следствия Следствие предполагает, что Бишимбаев избил свою гражданскую жену до смерти и пытался скрыть улики. По словам прокурора, мужчина наносил удары по голове и телу Нукеновой, а также пытался ее задушить. Во время допроса он признал факт избиения и уточнил, что оба были в состоянии алкогольного опьянения. Расхождение версий Обвиняемый и его защита представляют иной вариант событий, утверждая, что травмы были получены Нукеновой случайно в результате падений. Однако судмедэксперты подтвердили, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы, полученной в результате ударов. Действия Бишимбаева после убийства После инцидента Бишимбаев не вызвал скорую помощь сразу, что стало одним из обвинений против него. Он также пытался скрыть следы преступления, требуя удалить записи с видеокамер и забрать мобильный телефон жены. Знаки домашнего насилия На суде стало известно о длительном домашнем насилии, которому подвергалась Нукенова. Она неоднократно пыталась уйти от Бишимбаева и даже сняла отдельную квартиру. Свидетели подтвердили факты истязаний, а переписка Нукеновой свидетельствует о ее усталости от постоянного давления и агрессии со стороны Бишимбаева. Судебный процесс над Бишимбаевым Куандык Бишимбаев обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана: «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание». В случае признания его виновным ему может грозить пожизненное заключение. Общественный резонанс и изменения в законодательстве Событие вызвало массовый общественный отклик, включая флешмоб #ЗаСалтанат в соцсетях. Впервые в истории республики судебное заседание по такому делу транслировали в прямом эфире. В свете этого трагического случая в Казахстане приняли изменения в законодательстве по борьбе с домашним насилием. Законопроекты против домашнего насилия Сенат Казахстана 11 апреля 2024 года принял несколько законопроектов, направленных на криминализацию домашнего насилия. Введены штрафы и арест за нанесение побоев, а также уголовная ответственность за доведение до самоубийства или склонение к нему. Ранее, в ноябре 2023 года, в Астане Бишимбаева арестовали на два месяца за убийство жены. Однако на тот момент в департаменте полиции города не уточнили, какое обвинение было предъявлено мужчине. Пострадавшая женщина скончалась до приезда скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Впервые в истории Казахстана судебный процесс транслируют в прямом эфире. Дело касается громкого убийства: осенью 2023 года экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев жестоко расправился со своей женой Салтанат Нукеновой. После убийства сенат Казахстана принял закон об усилении защиты прав женщин и о криминализации домашнего насилия. URA.RU рассказывает, кто такой Куандык Бишимбаев и как он убил свою жену. Общественность Казахстана потрясло событие, которое произошло 9 ноября 2023 года. В ресторане Bau в Астане, принадлежащему брату бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева, в результате ссоры была убита 31-летняя Салтанат Нукенова. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, что стало основанием для трансляции судебного заседания в прямом эфире. Следствие предполагает, что Бишимбаев избил свою гражданскую жену до смерти и пытался скрыть улики. По словам прокурора, мужчина наносил удары по голове и телу Нукеновой, а также пытался ее задушить. Во время допроса он признал факт избиения и уточнил, что оба были в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый и его защита представляют иной вариант событий, утверждая, что травмы были получены Нукеновой случайно в результате падений. Однако судмедэксперты подтвердили, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы, полученной в результате ударов. После инцидента Бишимбаев не вызвал скорую помощь сразу, что стало одним из обвинений против него. Он также пытался скрыть следы преступления, требуя удалить записи с видеокамер и забрать мобильный телефон жены. На суде стало известно о длительном домашнем насилии, которому подвергалась Нукенова. Она неоднократно пыталась уйти от Бишимбаева и даже сняла отдельную квартиру. Свидетели подтвердили факты истязаний, а переписка Нукеновой свидетельствует о ее усталости от постоянного давления и агрессии со стороны Бишимбаева. Куандык Бишимбаев обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана: «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание». В случае признания его виновным ему может грозить пожизненное заключение. Событие вызвало массовый общественный отклик, включая флешмоб #ЗаСалтанат в соцсетях. Впервые в истории республики судебное заседание по такому делу транслировали в прямом эфире. В свете этого трагического случая в Казахстане приняли изменения в законодательстве по борьбе с домашним насилием. Сенат Казахстана 11 апреля 2024 года принял несколько законопроектов, направленных на криминализацию домашнего насилия. Введены штрафы и арест за нанесение побоев, а также уголовная ответственность за доведение до самоубийства или склонение к нему. Ранее, в ноябре 2023 года, в Астане Бишимбаева арестовали на два месяца за убийство жены. Однако на тот момент в департаменте полиции города не уточнили, какое обвинение было предъявлено мужчине. Пострадавшая женщина скончалась до приезда скорой помощи.