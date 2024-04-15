МЧС выпустило срочное предупреждение для жителей Свердловской области

На Свердловскую область надвигается сильный ветер до 17 метров в секунду
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Спасатели призвали свердловчан соблюдать меры безопасности в сильный ветер Фото:

В Свердловской области 16 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! По данным синоптиков, 16 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Соблюдайте меры безопасности», — следует из сообщения.

В ветреную погоду следует тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. На улице нужно держаться как можно дальше от легких построек, мостов и деревьев. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».

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В Свердловской области 16 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! По данным синоптиков, 16 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Соблюдайте меры безопасности», — следует из сообщения. В ветреную погоду следует тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. На улице нужно держаться как можно дальше от легких построек, мостов и деревьев. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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