МЧС выпустило срочное предупреждение для жителей Свердловской области

На Свердловскую область надвигается сильный ветер до 17 метров в секунду

15 апреля 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Спасатели призвали свердловчан соблюдать меры безопасности в сильный ветер Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Свердловской области 16 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! По данным синоптиков, 16 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Соблюдайте меры безопасности», — следует из сообщения. В ветреную погоду следует тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. На улице нужно держаться как можно дальше от легких построек, мостов и деревьев. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 16 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! По данным синоптиков, 16 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Соблюдайте меры безопасности», — следует из сообщения. В ветреную погоду следует тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. На улице нужно держаться как можно дальше от легких построек, мостов и деревьев. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».