МЧС выпустило срочное предупреждение для жителей Свердловской области

В Свердловской области 16 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Внимание! По данным синоптиков, 16 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Соблюдайте меры безопасности», — следует из сообщения.
В ветреную погоду следует тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. На улице нужно держаться как можно дальше от легких построек, мостов и деревьев. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».
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