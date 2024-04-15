Жителей села и деревни под Курганом срочно эвакуируют

Власти Курганской области из-за угрозы паводка призвали срочно эвакуироваться жителей села Менщиково и деревни Кропанка Кетовского муниципального округа. Данная информация размещена в telegram-канале Кетовского округа.
«Уважаемые жители с. Менщиково и д. Кропанка! Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь незамедлительно. Берите детей, пожилых и маломобильных родственников, не оставляйте животных. Cобирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону», — указано в сообщении.
Автобусы ждут людей возле магазина «Светлячок» (ул. Центральная, 13а) в деревне Кропанка и торгового центра в селе Менщиково (ул. Советская, 20а). Эвакуированных, кому негде переждать паводок, расположат в пункте временного размещения во Введенской школе.
Ранее власти Кургана призвали эвакуироваться жителей микрорайонов Мало-Чаусово, Осиновка, Старокомогоровка, восточной части Черемухово и рядом расположенных дач. За актуальной информацией следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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Власти Курганской области из-за угрозы паводка призвали срочно эвакуироваться жителей села Менщиково и деревни Кропанка Кетовского муниципального округа. Данная информация размещена в telegram-канале Кетовского округа. «Уважаемые жители с. Менщиково и д. Кропанка! Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь незамедлительно. Берите детей, пожилых и маломобильных родственников, не оставляйте животных. Cобирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону», — указано в сообщении. Автобусы ждут людей возле магазина «Светлячок» (ул. Центральная, 13а) в деревне Кропанка и торгового центра в селе Менщиково (ул. Советская, 20а). Эвакуированных, кому негде переждать паводок, расположат в пункте временного размещения во Введенской школе. Ранее власти Кургана призвали эвакуироваться жителей микрорайонов Мало-Чаусово, Осиновка, Старокомогоровка, восточной части Черемухово и рядом расположенных дач. За актуальной информацией следите в онлайн-трансляции URA.RU.