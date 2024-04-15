В Миассе снесли старый памятник павшим воинам, чтобы поставить новый. Фото

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Репортаж по мусорным войнам из Миасса, вечный огонь
Мемориальный комплекс Скорбящей матери пополнится еще одной скульптурой Фото:

В Миассе (Челябинская область) снесли старый памятник павшим воинам, чтобы поставить новый. На месте памятного знака «Вечная память воинам, погибшим при исполнении воинского долга» появится новый памятник, сообщил 15 апреля мэр Миасса Егор Ковальчук.

«На общественных слушаниях жители города проголосовали за новый монумент. После демонтажа старого памятного знака на площади у администрации появится полноценный памятник», — сообщил URA.RU Ковальчук.

Ковальчук подчеркнул, что старый памятный знак изначально был установлен как временный. На данный момент имеются эскизы нового мемориала.

«Новая скульптура объединит память обо всех бойцах, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Родины: это и Первая Мировая война, и Великая Отечественная война, и все военные конфликты, и, конечно же, специальная военная операция», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Старый памятный знак демонтировали
Старый памятный знак демонтировали
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Новый памятник должен напомнить о воинах нескольких военных конфликтов
Новый памятник должен напомнить о воинах нескольких военных конфликтов
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В Миассе (Челябинская область) снесли старый памятник павшим воинам, чтобы поставить новый. На месте памятного знака «Вечная память воинам, погибшим при исполнении воинского долга» появится новый памятник, сообщил 15 апреля мэр Миасса Егор Ковальчук. «На общественных слушаниях жители города проголосовали за новый монумент. После демонтажа старого памятного знака на площади у администрации появится полноценный памятник», — сообщил URA.RU Ковальчук. Ковальчук подчеркнул, что старый памятный знак изначально был установлен как временный. На данный момент имеются эскизы нового мемориала. «Новая скульптура объединит память обо всех бойцах, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Родины: это и Первая Мировая война, и Великая Отечественная война, и все военные конфликты, и, конечно же, специальная военная операция», — сообщили в пресс-службе мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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