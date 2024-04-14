Житель ХМАО тушил сигареты о беременную жену

Мужчине, который тушил сигареты об жену, грозит уголовная ответственность
Житель Урая (ХМАО) который истязал супругу и тушил о нее сигареты заключен под стражу до суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона.
«С июня 2023 года он избивал свою гражданскую жену зная, что она беременна. При этом у них четверо детей, она беременна пятым. Он брил ее налысо, тушил об нее сигареты», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе полиции.
На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). Он заключен под стражу до суда.
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