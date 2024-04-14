14 апреля 2024

Житель ХМАО тушил сигареты о беременную жену

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар. Нижневартовск, курение, сигарета, пепельница
Мужчине, который тушил сигареты об жену, грозит уголовная ответственность Фото:

Житель Урая (ХМАО) который истязал супругу и тушил о нее сигареты заключен под стражу до суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона.

«С июня 2023 года он избивал свою гражданскую жену зная, что она беременна. При этом у них четверо детей, она беременна пятым. Он брил ее налысо, тушил об нее сигареты», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе полиции.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). Он заключен под стражу до суда.

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Житель Урая (ХМАО) который истязал супругу и тушил о нее сигареты заключен под стражу до суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона. «С июня 2023 года он избивал свою гражданскую жену зная, что она беременна. При этом у них четверо детей, она беременна пятым. Он брил ее налысо, тушил об нее сигареты», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе полиции. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). Он заключен под стражу до суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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