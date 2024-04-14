Житель ХМАО тушил сигареты о беременную жену

15 апреля 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Мужчине, который тушил сигареты об жену, грозит уголовная ответственность Фото: Александр Елизаров © URA.RU Житель Урая (ХМАО) который истязал супругу и тушил о нее сигареты заключен под стражу до суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона. «С июня 2023 года он избивал свою гражданскую жену зная, что она беременна. При этом у них четверо детей, она беременна пятым. Он брил ее налысо, тушил об нее сигареты», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе полиции. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). Он заключен под стражу до суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Урая (ХМАО) который истязал супругу и тушил о нее сигареты заключен под стражу до суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД региона. «С июня 2023 года он избивал свою гражданскую жену зная, что она беременна. При этом у них четверо детей, она беременна пятым. Он брил ее налысо, тушил об нее сигареты», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе полиции. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). Он заключен под стражу до суда.