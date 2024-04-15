В Тюменской области под угрозой затопления находятся 139 населенных пунктов

Под угрозой затопления находится больше сотни населенных пунктов Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Тюменской области под угрозу затопления попадает 139 населенных пунктов. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU.

«Реестр населенных пунктов юга Тюменской области, попадающих в зоны затопления, вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами. В период весеннего половодья существует риск затопления территории 139 населенных пунктов, СНТ в 17 муниципальных образованиях», — значится в документе.

Согласно списку, составленному областными властями, в Тюменской области в первую очередь подтопление грозит населенным пунктам, расположенным у рек Ишим, Иртыш, Тобол, Пышма. Перечень разбит на районы и городские округи. К опасной зоне относятся:

Абатский район;

Аромашевский район;

Вагайский район;

Викуловский район;

Заводоуковский городской округ;

Ишимский район;

Исетский район;

Нижнетавдинский район;

Тоболький район;

Тюменский район;

Сорокинский район;

Уватский район;

Ялуторовский район;

Ярковский район;

Ишим;

Ялуторовск;

Тюмень

Карта районов области, попадающих в оны затопления Фото: URA.RU