В Тюменской области под угрозу затопления попадает 139 населенных пунктов. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU.
«Реестр населенных пунктов юга Тюменской области, попадающих в зоны затопления, вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами. В период весеннего половодья существует риск затопления территории 139 населенных пунктов, СНТ в 17 муниципальных образованиях», — значится в документе.
Согласно списку, составленному областными властями, в Тюменской области в первую очередь подтопление грозит населенным пунктам, расположенным у рек Ишим, Иртыш, Тобол, Пышма. Перечень разбит на районы и городские округи. К опасной зоне относятся:
- Абатский район;
- Аромашевский район;
- Вагайский район;
- Викуловский район;
- Заводоуковский городской округ;
- Ишимский район;
- Исетский район;
- Нижнетавдинский район;
- Тоболький район;
- Тюменский район;
- Сорокинский район;
- Уватский район;
- Ялуторовский район;
- Ярковский район;
- Ишим;
- Ялуторовск;
- Тюмень
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