Каким районам Тюменской области грозит затопление. Карта

В Тюменской области под угрозой затопления находятся 139 населенных пунктов
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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив, усть-уйское
Под угрозой затопления находится больше сотни населенных пунктов Тюменской области Фото:
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В Тюменской области под угрозу затопления попадает 139 населенных пунктов. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU.

«Реестр населенных пунктов юга Тюменской области, попадающих в зоны затопления, вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами. В период весеннего половодья существует риск затопления территории 139 населенных пунктов, СНТ в 17 муниципальных образованиях», — значится в документе.

Согласно списку, составленному областными властями, в Тюменской области в первую очередь подтопление грозит населенным пунктам, расположенным у рек Ишим, Иртыш, Тобол, Пышма. Перечень разбит на районы и городские округи. К опасной зоне относятся:

  • Абатский район;
  • Аромашевский район;
  • Вагайский район;
  • Викуловский район;
  • Заводоуковский городской округ;
  • Ишимский район;
  • Исетский район;
  • Нижнетавдинский район;
  • Тоболький район;
  • Тюменский район;
  • Сорокинский район;
  • Уватский район;
  • Ялуторовский район;
  • Ярковский район;
  • Ишим;
  • Ялуторовск;
  • Тюмень
Карта районов области, попадающих в оны затопления
Карта районов области, попадающих в оны затопления
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В Тюменской области под угрозу затопления попадает 139 населенных пунктов. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU. «Реестр населенных пунктов юга Тюменской области, попадающих в зоны затопления, вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами. В период весеннего половодья существует риск затопления территории 139 населенных пунктов, СНТ в 17 муниципальных образованиях», — значится в документе. Согласно списку, составленному областными властями, в Тюменской области в первую очередь подтопление грозит населенным пунктам, расположенным у рек Ишим, Иртыш, Тобол, Пышма. Перечень разбит на районы и городские округи. К опасной зоне относятся:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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