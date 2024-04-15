Компания депутата думы ХМАО получила лицензию на нефтяное месторождение

Нефтяная компания из ХМАО купила месторождение за 85 миллионов рублей

15 апреля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Месторождение с запасами в пять миллионов тонн нефти продали за 85 миллионов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтяная компания «Югранефтеразведка», владельцем которой является депутат думы ХМАО Михаил Сердюк, получила лицензию на разработку Восточно-Эйеганского месторождения. Единственный участник торгов отдал больше 85 миллионов рублей за право добывать нефть в Нижневартовском районе. «На основании закона РФ „О недрах“, порядка и условий проведения аукциона лицензию на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи нефти и газа на участке недр „Восточно-Эйеганский“ получил единственный участник торгов — ООО „Югранефтеразведка“. Размер разового платежа за пользование недрами составил 85 416 244,1 рубля», — сообщил агентству представитель электронной торговой площадки. Восточно-Эйеганское месторождение расположено между Радужным и Нижневартовском. Его площадь составляет почти 200 квадратных километров. Новый обладатель лицензии на разработку недр — «Югранефтеразведка» — сможет добывать нефть и газ на участке в течение 25 лет. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО продают Восточно-Эйеганское месторождение. Запасы участка недр составляют более пяти миллионов тонн нефти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нефтяная компания «Югранефтеразведка», владельцем которой является депутат думы ХМАО Михаил Сердюк, получила лицензию на разработку Восточно-Эйеганского месторождения. Единственный участник торгов отдал больше 85 миллионов рублей за право добывать нефть в Нижневартовском районе. «На основании закона РФ „О недрах“, порядка и условий проведения аукциона лицензию на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи нефти и газа на участке недр „Восточно-Эйеганский“ получил единственный участник торгов — ООО „Югранефтеразведка“. Размер разового платежа за пользование недрами составил 85 416 244,1 рубля», — сообщил агентству представитель электронной торговой площадки. Восточно-Эйеганское месторождение расположено между Радужным и Нижневартовском. Его площадь составляет почти 200 квадратных километров. Новый обладатель лицензии на разработку недр — «Югранефтеразведка» — сможет добывать нефть и газ на участке в течение 25 лет. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО продают Восточно-Эйеганское месторождение. Запасы участка недр составляют более пяти миллионов тонн нефти.