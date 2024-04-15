Иностранные инвесторы хотят выкупить замороженные активы РФ на десятки миллиардов рублей

«Инвестпалата» рассказала об обмене замороженными активами РФ

15 апреля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Выкупить заблокированные активы россиян готовы банки Британии и США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спрос зарубежных инвесторов на обмен заблокированными активами измеряется в десятках миллиардов рублей. Так, готовы выкупить иностранные ценные бумаги россиян банки из Евросоюза и США. Об этом сообщил гендиректор брокерской компании «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин. «Это банки и фонды из США, ЕС и Великобритании, которые потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян», — передает ТАСС слова Седушкина. Он добавил, что спрос со стороны этих инвесторов составляет десятки миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спрос зарубежных инвесторов на обмен заблокированными активами измеряется в десятках миллиардов рублей. Так, готовы выкупить иностранные ценные бумаги россиян банки из Евросоюза и США. Об этом сообщил гендиректор брокерской компании «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин. «Это банки и фонды из США, ЕС и Великобритании, которые потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян», — передает ТАСС слова Седушкина. Он добавил, что спрос со стороны этих инвесторов составляет десятки миллиардов рублей.