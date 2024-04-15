Иностранные инвесторы хотят выкупить замороженные активы РФ на десятки миллиардов рублей

Выкупить заблокированные активы россиян готовы банки Британии и США
Спрос зарубежных инвесторов на обмен заблокированными активами измеряется в десятках миллиардов рублей. Так, готовы выкупить иностранные ценные бумаги россиян банки из Евросоюза и США. Об этом сообщил гендиректор брокерской компании «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин.
«Это банки и фонды из США, ЕС и Великобритании, которые потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян», — передает ТАСС слова Седушкина. Он добавил, что спрос со стороны этих инвесторов составляет десятки миллиардов рублей.
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