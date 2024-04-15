Пиковая волна паводка находится в заметной близости от Кургана. Власти заявили об этом, после появления снимков, сделанных из космоса. Информация о приближающемся паводке в Кургане появилась в официальном telegram-канале губернатора Вадима Шумкова.
«Объем воды колоссальный. Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу. Это не просто паводок, это реальная угроза», — предупреждает Вадим Шумков.
Губернатор подчеркивает, что снижение уровня воды в Звериноголовском происходит крайне медленно, что свидетельствует о масштабе надвигающейся угрозы. Помимо вод Тобола и стекающих в него весенних вод, к городу приближается более 1 млрд 300 млн кубометров воды. Этот объем в два раза превышает сбросы 1994 года, как указывает Федеральное агентство водного хозяйства. Губернатор призывает жителей не поддаваться ложному спокойствию и готовиться к возможной эвакуации из-за риска перерезания дорог и затруднения доступа к пострадавшим районам.
В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое рискует стать рекордным за последние 30 лет и достичь почти 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительно расти. За последние сутки вода поднялась на 1,5 метра. В связи с масштабным паводком редакция URA.RU ведет онлайн-трансляцию со всей актуальной информацией по паводку.
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