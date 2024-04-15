Челябинский аэропорт арендовал на долгий срок имущества на миллиард рублей

15 апреля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Аэропорт арендовал дорогостоящее имущество на 49 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аэропорт Челябинска взял в долгосрочную аренду имущество общей стоимостью, превышающей миллиард рублей. Как следует из подписанного председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным распоряжения, арендовано восемь объектов. «Разрешить предоставить АО „Челябинское авиапредприятие“ на срок до 49 лет в аренду без проведения торгов находящееся в федеральной собственности недвижимое имущество. [Назначение объектов связано] с ведением аэропортовой деятельности», — отмечено в распоряжении. Согласно публичной кадастровой карте, самая высокая стоимость в составе арендованного имущества относится к площадке для противообледенительной обработки самолетов. Цена составляет 902 млн рублей. Очистные сооружения ливневого стока № 2 площадью 1,7 тысячи кв метров учтены по 100 млн рублей. Соединительная рулежная дорожка стоит 62,75 млн рублей, площадь составляет 11,72 тысячи кв метров. Кадастровая стоимость других объектов совокупно равна 19,13 миллиона рублей. Среди них имеются места стоянки для двух воздушных судов ИЛ-96-300, резервуар для сбора противообледенительной жидкости и сети электроснабжения. Общая площадь восьми активов достигает 95 тысяч кв метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аэропорт Челябинска взял в долгосрочную аренду имущество общей стоимостью, превышающей миллиард рублей. Как следует из подписанного председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным распоряжения, арендовано восемь объектов. «Разрешить предоставить АО „Челябинское авиапредприятие“ на срок до 49 лет в аренду без проведения торгов находящееся в федеральной собственности недвижимое имущество. [Назначение объектов связано] с ведением аэропортовой деятельности», — отмечено в распоряжении. Согласно публичной кадастровой карте, самая высокая стоимость в составе арендованного имущества относится к площадке для противообледенительной обработки самолетов. Цена составляет 902 млн рублей. Очистные сооружения ливневого стока № 2 площадью 1,7 тысячи кв метров учтены по 100 млн рублей. Соединительная рулежная дорожка стоит 62,75 млн рублей, площадь составляет 11,72 тысячи кв метров. Кадастровая стоимость других объектов совокупно равна 19,13 миллиона рублей. Среди них имеются места стоянки для двух воздушных судов ИЛ-96-300, резервуар для сбора противообледенительной жидкости и сети электроснабжения. Общая площадь восьми активов достигает 95 тысяч кв метров.