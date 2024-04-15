Звездным шефам из Сочи устроили дегустацию северных деликатесов под бубен в ХМАО

15 апреля 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Ведущим программы «Повара на колесах» устроили дегустацию северных деликатесов Фото: Сергей Русанов © URA.RU (фото из архива) Шеф-повара из Сочи Андрей Грязев и Евгений Козубов попробовали в Ханты-Мансийске северные деликатесы и окунулись в сеанс морозотерапии. Такой вид экскурсии представляет собой зимнюю медитацию на свежем воздухе под аккомпанемент этнических инструментов. Город стал площадкой для съемок выпуска программы «Повара на колесах».



«Попробуем северные деликатесы. Для того, чтобы нагулять аппетит, предлагаю послушать бубен и варган», — обратился к поварам гид Татьяна Алферова. Стол для гостей украсили стейками из вяленой оленины с ягодным соусом. «Очень насыщенный вкус оленины. В то же время кислота ягоды сглаживает этот яркий мясной вкус», — прокомментировал Грязев.



Поварам также предложили попробовать морозотерапию, чтобы окунуться в атмосферу региона и насладиться сибирским морозом. Для этого их усадили в кресла с видом на пейзаж города.



Ранее URA.RU рассказывало о визите в ХМАО другого звездного шефа — Федерико Арнальди. Он попробовал блюда югорской кухни и составил рейтинг самых вкусных лакомств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шеф-повара из Сочи Андрей Грязев и Евгений Козубов попробовали в Ханты-Мансийске северные деликатесы и окунулись в сеанс морозотерапии. Такой вид экскурсии представляет собой зимнюю медитацию на свежем воздухе под аккомпанемент этнических инструментов. Город стал площадкой для съемок выпуска программы «Повара на колесах». «Попробуем северные деликатесы. Для того, чтобы нагулять аппетит, предлагаю послушать бубен и варган», — обратился к поварам гид Татьяна Алферова. Стол для гостей украсили стейками из вяленой оленины с ягодным соусом. «Очень насыщенный вкус оленины. В то же время кислота ягоды сглаживает этот яркий мясной вкус», — прокомментировал Грязев. Поварам также предложили попробовать морозотерапию, чтобы окунуться в атмосферу региона и насладиться сибирским морозом. Для этого их усадили в кресла с видом на пейзаж города. Ранее URA.RU рассказывало о визите в ХМАО другого звездного шефа — Федерико Арнальди. Он попробовал блюда югорской кухни и составил рейтинг самых вкусных лакомств.