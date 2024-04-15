Россия и Беларусь поставили рекорд взаимной торговли в 4,2 трлн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, мишустин михаил, головченко роман
Встреча глав правительств РФ и РБ Михаила Мишустина и Романа Головченко состоялась в Москве Фото:

В 2023 году Россия и Белоруссия достигли рекордных показателей в торговле, взаимный товарооборот двух стран превысил 4,2 трлн рублей. Об это заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе диалога с белорусским коллегой Романом Головченко 15 апреля.

«У нас в 2023 году опять очередной рекордный показатель взаимного товарооборота. Это четыре триллиона 200 миллиардов российских рублей или почти 150 миллиардов белорусских рублей», — сообщил Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».

Помимо товарооборота, главы правительств обсудили вопросы взаимного признания электронно-цифровой подписи, что позволит российским и белорусским предпринимателям легче провозить грузы через границу, а также участвовать в электронных торгах. Транзитные перевозки товаров двух стран составили 20 млн тонн. «Эти решения имеют системное значение для углубления интеграции в Союзном государстве», — подчеркнул Мишустин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2023 году Россия и Белоруссия достигли рекордных показателей в торговле, взаимный товарооборот двух стран превысил 4,2 трлн рублей. Об это заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе диалога с белорусским коллегой Романом Головченко 15 апреля. «У нас в 2023 году опять очередной рекордный показатель взаимного товарооборота. Это четыре триллиона 200 миллиардов российских рублей или почти 150 миллиардов белорусских рублей», — сообщил Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Помимо товарооборота, главы правительств обсудили вопросы взаимного признания электронно-цифровой подписи, что позволит российским и белорусским предпринимателям легче провозить грузы через границу, а также участвовать в электронных торгах. Транзитные перевозки товаров двух стран составили 20 млн тонн. «Эти решения имеют системное значение для углубления интеграции в Союзном государстве», — подчеркнул Мишустин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...