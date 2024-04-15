Россия и Беларусь поставили рекорд взаимной торговли в 4,2 трлн рублей

15 апреля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Встреча глав правительств РФ и РБ Михаила Мишустина и Романа Головченко состоялась в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2023 году Россия и Белоруссия достигли рекордных показателей в торговле, взаимный товарооборот двух стран превысил 4,2 трлн рублей. Об это заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе диалога с белорусским коллегой Романом Головченко 15 апреля. «У нас в 2023 году опять очередной рекордный показатель взаимного товарооборота. Это четыре триллиона 200 миллиардов российских рублей или почти 150 миллиардов белорусских рублей», — сообщил Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Помимо товарооборота, главы правительств обсудили вопросы взаимного признания электронно-цифровой подписи, что позволит российским и белорусским предпринимателям легче провозить грузы через границу, а также участвовать в электронных торгах. Транзитные перевозки товаров двух стран составили 20 млн тонн. «Эти решения имеют системное значение для углубления интеграции в Союзном государстве», — подчеркнул Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2023 году Россия и Белоруссия достигли рекордных показателей в торговле, взаимный товарооборот двух стран превысил 4,2 трлн рублей. Об это заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе диалога с белорусским коллегой Романом Головченко 15 апреля. «У нас в 2023 году опять очередной рекордный показатель взаимного товарооборота. Это четыре триллиона 200 миллиардов российских рублей или почти 150 миллиардов белорусских рублей», — сообщил Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Помимо товарооборота, главы правительств обсудили вопросы взаимного признания электронно-цифровой подписи, что позволит российским и белорусским предпринимателям легче провозить грузы через границу, а также участвовать в электронных торгах. Транзитные перевозки товаров двух стран составили 20 млн тонн. «Эти решения имеют системное значение для углубления интеграции в Союзном государстве», — подчеркнул Мишустин.