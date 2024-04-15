Россия и Беларусь поставили рекорд взаимной торговли в 4,2 трлн рублей

В 2023 году Россия и Белоруссия достигли рекордных показателей в торговле, взаимный товарооборот двух стран превысил 4,2 трлн рублей. Об это заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе диалога с белорусским коллегой Романом Головченко 15 апреля.
«У нас в 2023 году опять очередной рекордный показатель взаимного товарооборота. Это четыре триллиона 200 миллиардов российских рублей или почти 150 миллиардов белорусских рублей», — сообщил Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».
Помимо товарооборота, главы правительств обсудили вопросы взаимного признания электронно-цифровой подписи, что позволит российским и белорусским предпринимателям легче провозить грузы через границу, а также участвовать в электронных торгах. Транзитные перевозки товаров двух стран составили 20 млн тонн. «Эти решения имеют системное значение для углубления интеграции в Союзном государстве», — подчеркнул Мишустин.
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