Челябинская таможня судится с компанией из-за выведенного за рубеж капитала

15 апреля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Челябинская таможня подала семь исков к компании из-за вывода капитала в Китай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская таможня подала семь исков к компании «Стройкар», которую подозревают в нелегальном выводе капитала за рубеж. Как URA.RU заявил и. о. начальника таможни Андрей Юрский, компания заключила контракты на поставку материалов из-за рубежа. «Установлены факты вывода капитала за рубеж посредством заключения внешнеторговых контрактов. В адрес нерезидентов перечислены крупные денежные суммы», — рассказали URA.Ru в таможне. Иски последовали за проверочными мероприятиями. Их провели в 2023 году. Выяснилось, что поставок от контрагента не было, но и деньги на счета обратно не поступили. В то же время валютное законодательство требует, чтобы средства были возвращены на расчетные счета компании. Теперь сотрудники таможни потребовали, чтобы сделки были признаны недействительными. Как следует из материалов суда, партнером выступила китайская компания Zhejiang Springair Group Co, Ltd. Количество исков в таможне URA.Ru объяснили числом заключенных между контрагентами контрактов. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к представителям компаний «Стройкар» и Zhejiang Springair Group. К моменту публикации ответы не получены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская таможня подала семь исков к компании «Стройкар», которую подозревают в нелегальном выводе капитала за рубеж. Как URA.RU заявил и. о. начальника таможни Андрей Юрский, компания заключила контракты на поставку материалов из-за рубежа. «Установлены факты вывода капитала за рубеж посредством заключения внешнеторговых контрактов. В адрес нерезидентов перечислены крупные денежные суммы», — рассказали URA.Ru в таможне. Иски последовали за проверочными мероприятиями. Их провели в 2023 году. Выяснилось, что поставок от контрагента не было, но и деньги на счета обратно не поступили. В то же время валютное законодательство требует, чтобы средства были возвращены на расчетные счета компании. Теперь сотрудники таможни потребовали, чтобы сделки были признаны недействительными. Как следует из материалов суда, партнером выступила китайская компания Zhejiang Springair Group Co, Ltd. Количество исков в таможне URA.Ru объяснили числом заключенных между контрагентами контрактов. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к представителям компаний «Стройкар» и Zhejiang Springair Group. К моменту публикации ответы не получены.