Онколог рассказала, как обнаружить один из самых опасных и непредсказуемых видов рака

Онколог Васильева: панкреатит увеличивает риск рака поджелудочной в 25 раз

15 апреля 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Многие случаи рака связаны с курением и употреблением алкоголя, рассказала Елизавета Васильева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Основными факторами риска развития рака поджелудочной железы являются хронический панкреатит, наследственность, курение, алкоголь и сахарный диабет. Об этом рассказала врач-онколог «СМ-Клиника» Елизавета Васильева. «Большинство современных исследований подтверждает взаимосвязь между панкреатитом (воспалительные процессы в железе) и раком поджелудочной железы», — сказала Васильева в беседе с « Газетой.Ru ». Она добавила, что многолетнее течение панкреатита повышает риск развития рака в 25 раз, а наследственный панкреатит — в 70 раз. По словам Васильевой, многие случаи рака связаны с курением и употреблением алкоголя. При этом одним из симптомов онкологии является сахарный диабет. Специалист также акцентировала внимание на важности ранней диагностики и правильной терапии для минимизации рисков образования опухоли. Васильева отметила, что рак поджелудочной железы часто маскируется под другие заболевания и сложно обнаруживается на ранних стадиях, что делает его одним из самых опасных видов онкологии. Ранее ведущий программы «Живая еда», дипломированный врач Сергей Малоземов рассказал, что регулярное употребление колбасных изделий увеличивает риск развития рака кишечника. Он добавил, что данные продукты относятся к ультрапереработанным и вредны при частом употреблении, а также предупредил, что предупредил, что фермерские колбасы не всегда являются более безопасными, чем магазинные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основными факторами риска развития рака поджелудочной железы являются хронический панкреатит, наследственность, курение, алкоголь и сахарный диабет. Об этом рассказала врач-онколог «СМ-Клиника» Елизавета Васильева. «Большинство современных исследований подтверждает взаимосвязь между панкреатитом (воспалительные процессы в железе) и раком поджелудочной железы», — сказала Васильева в беседе с «Газетой.Ru». Она добавила, что многолетнее течение панкреатита повышает риск развития рака в 25 раз, а наследственный панкреатит — в 70 раз. По словам Васильевой, многие случаи рака связаны с курением и употреблением алкоголя. При этом одним из симптомов онкологии является сахарный диабет. Специалист также акцентировала внимание на важности ранней диагностики и правильной терапии для минимизации рисков образования опухоли. Васильева отметила, что рак поджелудочной железы часто маскируется под другие заболевания и сложно обнаруживается на ранних стадиях, что делает его одним из самых опасных видов онкологии. Ранее ведущий программы «Живая еда», дипломированный врач Сергей Малоземов рассказал, что регулярное употребление колбасных изделий увеличивает риск развития рака кишечника. Он добавил, что данные продукты относятся к ультрапереработанным и вредны при частом употреблении, а также предупредил, что предупредил, что фермерские колбасы не всегда являются более безопасными, чем магазинные.