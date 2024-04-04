Врач предупредил о развитии рака из-за колбас и сосисок

Врач Малоземов: употребление колбас повышает риск рака толстого кишечника

04 апреля 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Колбасные продукты необходимо воспринимать как деликатесы, заявил Сергей Малоземов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Регулярное употребление колбасных изделий увеличивает риск развития рака кишечника. Об этом рассказал ведущий программы «Живая еда», дипломированный врач Сергей Малоземов. «Если вы регулярно едите колбасу, бекон и так далее, вы вредите своему здоровью тем, что повышаете риск рака толстого кишечника», — передает слова Сергея Малоземова радио Sputnik . Он добавил, что данные продукты относятся к ультрапереработанным и вредны при частом употреблении. Эксперт также предупредил, что фермерские колбасы не всегда являются более безопасными, чем магазинные. Малоземов рекомендует ограничивать потребление колбасных продуктов и воспринимать их как деликатесы, употребляя изредка, на праздник или особый случай. Ученые из Университета Нинбо в Китае выяснили, что употребление соевых продуктов может снизить риск развития рака на 31%. Исследование включало данные из 52 научных работ с участием более 860 тысяч человек, проведенных в различных странах, включая Японию, Китай, Корею, Сингапур, США и Европу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Регулярное употребление колбасных изделий увеличивает риск развития рака кишечника. Об этом рассказал ведущий программы «Живая еда», дипломированный врач Сергей Малоземов. «Если вы регулярно едите колбасу, бекон и так далее, вы вредите своему здоровью тем, что повышаете риск рака толстого кишечника», — передает слова Сергея Малоземова радио Sputnik. Он добавил, что данные продукты относятся к ультрапереработанным и вредны при частом употреблении. Эксперт также предупредил, что фермерские колбасы не всегда являются более безопасными, чем магазинные. Малоземов рекомендует ограничивать потребление колбасных продуктов и воспринимать их как деликатесы, употребляя изредка, на праздник или особый случай. Ученые из Университета Нинбо в Китае выяснили, что употребление соевых продуктов может снизить риск развития рака на 31%. Исследование включало данные из 52 научных работ с участием более 860 тысяч человек, проведенных в различных странах, включая Японию, Китай, Корею, Сингапур, США и Европу.