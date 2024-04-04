Врач предупредил о развитии рака из-за колбас и сосисок

Регулярное употребление колбасных изделий увеличивает риск развития рака кишечника. Об этом рассказал ведущий программы «Живая еда», дипломированный врач Сергей Малоземов.
«Если вы регулярно едите колбасу, бекон и так далее, вы вредите своему здоровью тем, что повышаете риск рака толстого кишечника», — передает слова Сергея Малоземова радио Sputnik. Он добавил, что данные продукты относятся к ультрапереработанным и вредны при частом употреблении.
Эксперт также предупредил, что фермерские колбасы не всегда являются более безопасными, чем магазинные. Малоземов рекомендует ограничивать потребление колбасных продуктов и воспринимать их как деликатесы, употребляя изредка, на праздник или особый случай.
Ученые из Университета Нинбо в Китае выяснили, что употребление соевых продуктов может снизить риск развития рака на 31%. Исследование включало данные из 52 научных работ с участием более 860 тысяч человек, проведенных в различных странах, включая Японию, Китай, Корею, Сингапур, США и Европу.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Регулярное употребление колбасных изделий увеличивает риск развития рака кишечника. Об этом рассказал ведущий программы «Живая еда», дипломированный врач Сергей Малоземов. «Если вы регулярно едите колбасу, бекон и так далее, вы вредите своему здоровью тем, что повышаете риск рака толстого кишечника», — передает слова Сергея Малоземова радио Sputnik. Он добавил, что данные продукты относятся к ультрапереработанным и вредны при частом употреблении. Эксперт также предупредил, что фермерские колбасы не всегда являются более безопасными, чем магазинные. Малоземов рекомендует ограничивать потребление колбасных продуктов и воспринимать их как деликатесы, употребляя изредка, на праздник или особый случай. Ученые из Университета Нинбо в Китае выяснили, что употребление соевых продуктов может снизить риск развития рака на 31%. Исследование включало данные из 52 научных работ с участием более 860 тысяч человек, проведенных в различных странах, включая Японию, Китай, Корею, Сингапур, США и Европу.