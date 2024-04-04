Врач предупредил о развитии рака из-за колбас и сосисок

Врач Малоземов: употребление колбас повышает риск рака толстого кишечника
© Служба новостей «URA.RU»
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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., колбаса, деликатес
Колбасные продукты необходимо воспринимать как деликатесы, заявил Сергей Малоземов Фото:

Регулярное употребление колбасных изделий увеличивает риск развития рака кишечника. Об этом рассказал ведущий программы «Живая еда», дипломированный врач Сергей Малоземов.

«Если вы регулярно едите колбасу, бекон и так далее, вы вредите своему здоровью тем, что повышаете риск рака толстого кишечника», — передает слова Сергея Малоземова радио Sputnik. Он добавил, что данные продукты относятся к ультрапереработанным и вредны при частом употреблении.

Эксперт также предупредил, что фермерские колбасы не всегда являются более безопасными, чем магазинные. Малоземов рекомендует ограничивать потребление колбасных продуктов и воспринимать их как деликатесы, употребляя изредка, на праздник или особый случай.

Ученые из Университета Нинбо в Китае выяснили, что употребление соевых продуктов может снизить риск развития рака на 31%. Исследование включало данные из 52 научных работ с участием более 860 тысяч человек, проведенных в различных странах, включая Японию, Китай, Корею, Сингапур, США и Европу.

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Регулярное употребление колбасных изделий увеличивает риск развития рака кишечника. Об этом рассказал ведущий программы «Живая еда», дипломированный врач Сергей Малоземов. «Если вы регулярно едите колбасу, бекон и так далее, вы вредите своему здоровью тем, что повышаете риск рака толстого кишечника», — передает слова Сергея Малоземова радио Sputnik. Он добавил, что данные продукты относятся к ультрапереработанным и вредны при частом употреблении. Эксперт также предупредил, что фермерские колбасы не всегда являются более безопасными, чем магазинные. Малоземов рекомендует ограничивать потребление колбасных продуктов и воспринимать их как деликатесы, употребляя изредка, на праздник или особый случай. Ученые из Университета Нинбо в Китае выяснили, что употребление соевых продуктов может снизить риск развития рака на 31%. Исследование включало данные из 52 научных работ с участием более 860 тысяч человек, проведенных в различных странах, включая Японию, Китай, Корею, Сингапур, США и Европу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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