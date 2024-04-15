15 апреля 2024

ФСБ и полиция накрыли нелегальный игорный клуб в ХМАО. Фото

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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, силовики, полиция, фсб россии
Силовики пресекли деятельность нелегального игорного клуба в Нижневартовске Фото:

Сотрудники полиции ХМАО, ФСБ и Росгвардии накрыли нелегальный игорный клуб в Нижневартовске. Об этом сообщают пресс-службы УМВД региона и УФСБ по Тюменской области.

«Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по ХМАО — Югре совместно с РУ ФСБ по Тюменской области при содействии Росгвардии пресекли незаконный игорный бизнес в Нижневартовске», — сообщает пресс-служба полиции. Силовики задержали четырех девушек и мужчину, которые организовали нелегальные азартные игры.

В пресс-службе УФСБ по Тюменской области рассказали URA.RU, что по версии следствия, подозреваемые действовали под эгидой одной из букмекерской компаний. «Находясь по нескольким адресам, в определенный период времени указанные лица осуществляли проведение азартных игр, где и были задержаны с поличным», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ — «незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

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Сотрудники полиции ХМАО, ФСБ и Росгвардии накрыли нелегальный игорный клуб в Нижневартовске. Об этом сообщают пресс-службы УМВД региона и УФСБ по Тюменской области. «Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по ХМАО — Югре совместно с РУ ФСБ по Тюменской области при содействии Росгвардии пресекли незаконный игорный бизнес в Нижневартовске», — сообщает пресс-служба полиции. Силовики задержали четырех девушек и мужчину, которые организовали нелегальные азартные игры. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области рассказали URA.RU, что по версии следствия, подозреваемые действовали под эгидой одной из букмекерской компаний. «Находясь по нескольким адресам, в определенный период времени указанные лица осуществляли проведение азартных игр, где и были задержаны с поличным», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ — «незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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