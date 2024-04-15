Силовики пресекли деятельность нелегального игорного клуба в Нижневартовске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники полиции ХМАО, ФСБ и Росгвардии накрыли нелегальный игорный клуб в Нижневартовске. Об этом сообщают пресс-службы УМВД региона и УФСБ по Тюменской области.

«Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по ХМАО — Югре совместно с РУ ФСБ по Тюменской области при содействии Росгвардии пресекли незаконный игорный бизнес в Нижневартовске», — сообщает пресс-служба полиции. Силовики задержали четырех девушек и мужчину, которые организовали нелегальные азартные игры.

В пресс-службе УФСБ по Тюменской области рассказали URA.RU, что по версии следствия, подозреваемые действовали под эгидой одной из букмекерской компаний. «Находясь по нескольким адресам, в определенный период времени указанные лица осуществляли проведение азартных игр, где и были задержаны с поличным», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ — «незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Фото: пресс-служба УФСБ по Тюменской области