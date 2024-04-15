Шумков предупредил свердловские власти о затоплении трассы Екатеринбург — Курган

15 апреля 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Свердловчан призывали объезжать трассы в Курганской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловские власти получили обращение от губернатора Курганской области Вадима Шумкова о введении режима повышенной готовности из-за угроз подтопления трассы между Екатеринбургом и Курганом. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «С целью минимизации ЧС с участием транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган в Курганской области для движения водителей просим использовать альтернативные пути проезда, минуя Курганскую область», — следует из сообщения. Сообщение опубликовано 15 апреля. На Среднем Урале выявили семь паводкоопасных направлений, на которые направлено особое внимание. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские власти получили обращение от губернатора Курганской области Вадима Шумкова о введении режима повышенной готовности из-за угроз подтопления трассы между Екатеринбургом и Курганом. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «С целью минимизации ЧС с участием транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган в Курганской области для движения водителей просим использовать альтернативные пути проезда, минуя Курганскую область», — следует из сообщения. Сообщение опубликовано 15 апреля. На Среднем Урале выявили семь паводкоопасных направлений, на которые направлено особое внимание. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.