В столице ЯНАО ищут подрядчика на дорогостоящий ремонт Парка Победы

Власти Салехарда готовы потратить на реконструкцию Парка Победы 113 млн рублей. Подрядчик будет определен в ходе торгов, сообщается на портале ЕИС «Закупки».
Как следует из документации лота, сметная стоимость реконструкции Парка Победы определена заказчиком в 113 млн рублей. В эту сумму входят капитальный ремонт пешеходных дорожек и замена бордюрного камня, реконструкция стоянки военной техники, ее окраска, установка системы видеонаблюдения, монтаж туалетного модуля с обогревом и туалетной кабинкой для инвалидов. Подрядчик должен сдать объект к концу лета этого года.
Ранее сообщалось, что подрядчик из ХМАО сорвал многомиллионный контракт по ремонту ямальской больницы. Подрядчик вернет полученный аванс, следует из решения суда.
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Власти Салехарда готовы потратить на реконструкцию Парка Победы 113 млн рублей. Подрядчик будет определен в ходе торгов, сообщается на портале ЕИС «Закупки». Как следует из документации лота, сметная стоимость реконструкции Парка Победы определена заказчиком в 113 млн рублей. В эту сумму входят капитальный ремонт пешеходных дорожек и замена бордюрного камня, реконструкция стоянки военной техники, ее окраска, установка системы видеонаблюдения, монтаж туалетного модуля с обогревом и туалетной кабинкой для инвалидов. Подрядчик должен сдать объект к концу лета этого года. Ранее сообщалось, что подрядчик из ХМАО сорвал многомиллионный контракт по ремонту ямальской больницы. Подрядчик вернет полученный аванс, следует из решения суда.