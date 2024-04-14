В столице ЯНАО ищут подрядчика на дорогостоящий ремонт Парка Победы

15 апреля 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

В Салехарде отремонтируют парк победы (архивное фото). Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Салехарда готовы потратить на реконструкцию Парка Победы 113 млн рублей. Подрядчик будет определен в ходе торгов, сообщается на портале ЕИС «Закупки». Как следует из документации лота, сметная стоимость реконструкции Парка Победы определена заказчиком в 113 млн рублей. В эту сумму входят капитальный ремонт пешеходных дорожек и замена бордюрного камня, реконструкция стоянки военной техники, ее окраска, установка системы видеонаблюдения, монтаж туалетного модуля с обогревом и туалетной кабинкой для инвалидов. Подрядчик должен сдать объект к концу лета этого года. Ранее сообщалось, что подрядчик из ХМАО сорвал многомиллионный контракт по ремонту ямальской больницы. Подрядчик вернет полученный аванс, следует из решения суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Салехарда готовы потратить на реконструкцию Парка Победы 113 млн рублей. Подрядчик будет определен в ходе торгов, сообщается на портале ЕИС «Закупки». Как следует из документации лота, сметная стоимость реконструкции Парка Победы определена заказчиком в 113 млн рублей. В эту сумму входят капитальный ремонт пешеходных дорожек и замена бордюрного камня, реконструкция стоянки военной техники, ее окраска, установка системы видеонаблюдения, монтаж туалетного модуля с обогревом и туалетной кабинкой для инвалидов. Подрядчик должен сдать объект к концу лета этого года. Ранее сообщалось, что подрядчик из ХМАО сорвал многомиллионный контракт по ремонту ямальской больницы. Подрядчик вернет полученный аванс, следует из решения суда.