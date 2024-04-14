14 апреля 2024

В столице ЯНАО ищут подрядчика на дорогостоящий ремонт Парка Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пантеон 65-летия Победы. Салехард, парк победы, правительство янао, пантеон 65-летия победы
В Салехарде отремонтируют парк победы (архивное фото). Фото:

Власти Салехарда готовы потратить на реконструкцию Парка Победы 113 млн рублей. Подрядчик будет определен в ходе торгов, сообщается на портале ЕИС «Закупки».

Как следует из документации лота, сметная стоимость реконструкции Парка Победы определена заказчиком в 113 млн рублей. В эту сумму входят капитальный ремонт пешеходных дорожек и замена бордюрного камня, реконструкция стоянки военной техники, ее окраска, установка системы видеонаблюдения, монтаж туалетного модуля с обогревом и туалетной кабинкой для инвалидов. Подрядчик должен сдать объект к концу лета этого года.

Ранее сообщалось, что подрядчик из ХМАО сорвал многомиллионный контракт по ремонту ямальской больницы. Подрядчик вернет полученный аванс, следует из решения суда.

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Власти Салехарда готовы потратить на реконструкцию Парка Победы 113 млн рублей. Подрядчик будет определен в ходе торгов, сообщается на портале ЕИС «Закупки». Как следует из документации лота, сметная стоимость реконструкции Парка Победы определена заказчиком в 113 млн рублей. В эту сумму входят капитальный ремонт пешеходных дорожек и замена бордюрного камня, реконструкция стоянки военной техники, ее окраска, установка системы видеонаблюдения, монтаж туалетного модуля с обогревом и туалетной кабинкой для инвалидов. Подрядчик должен сдать объект к концу лета этого года. Ранее сообщалось, что подрядчик из ХМАО сорвал многомиллионный контракт по ремонту ямальской больницы. Подрядчик вернет полученный аванс, следует из решения суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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