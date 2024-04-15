Под Тюменью с рельсов сошли несколько вагонов

Вагоны сошли с рельсов вблизи Винзилей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Под Тюменью, вблизи железнодорожной станции Винзили, с рельсов сошли три грузовых вагона с цементом. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«В Тюменской области следователи выясняют обстоятельства ЧП. Днем 15 апреля вблизи железнодорожной станции Винзили Тюменского района произошел сход с рельсов трех железнодорожных вагонов, груженых цементом. Пострадавших в результате происшествия нет, проводятся восстановительные работы», — рассказали в ведомстве.

Силовики начали доследственную проверку. Ущерб от ЧП оценивают как крупный. Одни из версий причин произошедшего — неудовлетворительное состояние железнодорожного подвижного состава или неисправность пути.