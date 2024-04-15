Под Тюменью с рельсов сошли несколько вагонов

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Строительная площадка трамвайной ветки Екатеринбург-Верхняя Пышма. Екатеринбург, рельсы, строительная площадка, трамвайная ветка екатеринбург верхняя пышма
Вагоны сошли с рельсов вблизи Винзилей Фото:

Под Тюменью, вблизи железнодорожной станции Винзили, с рельсов сошли три грузовых вагона с цементом. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«В Тюменской области следователи выясняют обстоятельства ЧП. Днем 15 апреля вблизи железнодорожной станции Винзили Тюменского района произошел сход с рельсов трех железнодорожных вагонов, груженых цементом. Пострадавших в результате происшествия нет, проводятся восстановительные работы», — рассказали в ведомстве.

Силовики начали доследственную проверку. Ущерб от ЧП оценивают как крупный. Одни из версий причин произошедшего — неудовлетворительное состояние железнодорожного подвижного состава или неисправность пути.

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Под Тюменью, вблизи железнодорожной станции Винзили, с рельсов сошли три грузовых вагона с цементом. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. «В Тюменской области следователи выясняют обстоятельства ЧП. Днем 15 апреля вблизи железнодорожной станции Винзили Тюменского района произошел сход с рельсов трех железнодорожных вагонов, груженых цементом. Пострадавших в результате происшествия нет, проводятся восстановительные работы», — рассказали в ведомстве. Силовики начали доследственную проверку. Ущерб от ЧП оценивают как крупный. Одни из версий причин произошедшего — неудовлетворительное состояние железнодорожного подвижного состава или неисправность пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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