Под Тюменью с рельсов сошли несколько вагонов

Под Тюменью, вблизи железнодорожной станции Винзили, с рельсов сошли три грузовых вагона с цементом. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«В Тюменской области следователи выясняют обстоятельства ЧП. Днем 15 апреля вблизи железнодорожной станции Винзили Тюменского района произошел сход с рельсов трех железнодорожных вагонов, груженых цементом. Пострадавших в результате происшествия нет, проводятся восстановительные работы», — рассказали в ведомстве.
Силовики начали доследственную проверку. Ущерб от ЧП оценивают как крупный. Одни из версий причин произошедшего — неудовлетворительное состояние железнодорожного подвижного состава или неисправность пути.
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