В Перми памятник архитектуры передали управлению ФСИН

15 апреля 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

ФСИН в Перми получила новое здание Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми особняк, расположенный на углу Петропавловской улицы и Комсомольского проспекта, перешел под управление регионального ГУФСИН. Здание, которое является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения и известное как «Доходный дом М.М. Барановой», было построено еще в конце XIX века. О передаче сообщили в теруправлении Росимущества. «Имущество является памятником градостроительства и архитектуры Пермского края регионального значения „Доходный дом М.М. Барановой“. Общая площадь здания составляет 2371,9 кв. м. Ранее здесь размещалось торговое товарищество, различные магазины и мастерские», — указано на сайте Росимущества. Сообщается, что новое здание позволит пермскому управлению ФСИН расширить штат сотрудников. Ведомство также обеспечит сохранение особняка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми особняк, расположенный на углу Петропавловской улицы и Комсомольского проспекта, перешел под управление регионального ГУФСИН. Здание, которое является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения и известное как «Доходный дом М.М. Барановой», было построено еще в конце XIX века. О передаче сообщили в теруправлении Росимущества. «Имущество является памятником градостроительства и архитектуры Пермского края регионального значения „Доходный дом М.М. Барановой“. Общая площадь здания составляет 2371,9 кв. м. Ранее здесь размещалось торговое товарищество, различные магазины и мастерские», — указано на сайте Росимущества. Сообщается, что новое здание позволит пермскому управлению ФСИН расширить штат сотрудников. Ведомство также обеспечит сохранение особняка.