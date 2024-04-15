В Перми памятник архитектуры передали управлению ФСИН

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День Российского флага. Эспланада. Пермь, гуфсин, шеврон уфсин
ФСИН в Перми получила новое здание Фото:

В Перми особняк, расположенный на углу Петропавловской улицы и Комсомольского проспекта, перешел под управление регионального ГУФСИН. Здание, которое является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения и известное как «Доходный дом М.М. Барановой», было построено еще в конце XIX века. О передаче сообщили в теруправлении Росимущества.

«Имущество является памятником градостроительства и архитектуры Пермского края регионального значения „Доходный дом М.М. Барановой“. Общая площадь здания составляет 2371,9 кв. м. Ранее здесь размещалось торговое товарищество, различные магазины и мастерские», — указано на сайте Росимущества.

Сообщается, что новое здание позволит пермскому управлению ФСИН расширить штат сотрудников. Ведомство также обеспечит сохранение особняка.

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В Перми особняк, расположенный на углу Петропавловской улицы и Комсомольского проспекта, перешел под управление регионального ГУФСИН. Здание, которое является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения и известное как «Доходный дом М.М. Барановой», было построено еще в конце XIX века. О передаче сообщили в теруправлении Росимущества. «Имущество является памятником градостроительства и архитектуры Пермского края регионального значения „Доходный дом М.М. Барановой“. Общая площадь здания составляет 2371,9 кв. м. Ранее здесь размещалось торговое товарищество, различные магазины и мастерские», — указано на сайте Росимущества. Сообщается, что новое здание позволит пермскому управлению ФСИН расширить штат сотрудников. Ведомство также обеспечит сохранение особняка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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