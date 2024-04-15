В Пермском крае нашли пропавшего в марте подростка

Поиски подростка продолжались с конца марта
В Пермском крае благополучно окончены поиски подростка Никиты Поздеева, который пропал еще 20 марта. Мальчик жив, сообщили в поисковом отряде «Регион 59».
«Поздеев Никита Даниилович найден. Жив. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что 15-летний Никита Поздеев 20 марта вышел из дома в селе Мысы и пропал. Ориентировки волонтеры-поисковики начали распространять 11 апреля.
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