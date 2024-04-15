В Пермском крае нашли пропавшего в марте подростка

15 апреля 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Поиски подростка продолжались с конца марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае благополучно окончены поиски подростка Никиты Поздеева, который пропал еще 20 марта. Мальчик жив, сообщили в поисковом отряде «Регион 59». «Поздеев Никита Даниилович найден. Жив. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что 15-летний Никита Поздеев 20 марта вышел из дома в селе Мысы и пропал. Ориентировки волонтеры-поисковики начали распространять 11 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае благополучно окончены поиски подростка Никиты Поздеева, который пропал еще 20 марта. Мальчик жив, сообщили в поисковом отряде «Регион 59». «Поздеев Никита Даниилович найден. Жив. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что 15-летний Никита Поздеев 20 марта вышел из дома в селе Мысы и пропал. Ориентировки волонтеры-поисковики начали распространять 11 апреля.