В Пермском крае нашли пропавшего в марте подростка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка собак нюхачей. Пермь, служебные собаки, поиск пропавших
Поиски подростка продолжались с конца марта Фото:

В Пермском крае благополучно окончены поиски подростка Никиты Поздеева, который пропал еще 20 марта. Мальчик жив, сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

«Поздеев Никита Даниилович найден. Жив. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что 15-летний Никита Поздеев 20 марта вышел из дома в селе Мысы и пропал. Ориентировки волонтеры-поисковики начали распространять 11 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае благополучно окончены поиски подростка Никиты Поздеева, который пропал еще 20 марта. Мальчик жив, сообщили в поисковом отряде «Регион 59». «Поздеев Никита Даниилович найден. Жив. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что 15-летний Никита Поздеев 20 марта вышел из дома в селе Мысы и пропал. Ориентировки волонтеры-поисковики начали распространять 11 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...