Директор «Ночь музыки» раскрыл первого хедлайнера фестиваля в Екатеринбурге

Хедлайнером фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге станет рок-группа «Смысловые галлюцинации». Об этом рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.
«Мы с Сергеем Бобунцом на 300-летии Екатеринбурга договорились, что группа „Смысловые галлюцинации“ в конечном итоге примет участие в „Ночи музыки“» — сказал Гоернбург в эфире телеканала ОТВ. Он отметил, что также ведет переговоры с солистами группы «Синяя Птица» и последним солистом «Ласковый май».
В 2024 году фестиваль пройдет 28 июня. В прошлом году «Ночь музыки» посетили 360 человек. В самую музыкальную ночь года на сценах выступило около трех тысяч человек. Екатеринбуржцы раскритиковали мероприятие из-за расположения сцен и не соблюдения таймингов на некоторых площадках.
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