Директор «Ночь музыки» раскрыл первого хедлайнера фестиваля в Екатеринбурге

«Смысловые галлюцинации» выступят на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смысловые галлюцинации. Последний концерт.Екатеринбург, бобунец сергей
В 300-летие Екатеринбурга Сергей Бобунец принял решение выступить на фестивале «Ночь музыки» Фото:

Хедлайнером фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге станет рок-группа «Смысловые галлюцинации». Об этом рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

«Мы с Сергеем Бобунцом на 300-летии Екатеринбурга договорились, что группа „Смысловые галлюцинации“ в конечном итоге примет участие в „Ночи музыки“» — сказал Гоернбург в эфире телеканала ОТВ. Он отметил, что также ведет переговоры с солистами группы «Синяя Птица» и последним солистом «Ласковый май».

В 2024 году фестиваль пройдет 28 июня. В прошлом году «Ночь музыки» посетили 360 человек. В самую музыкальную ночь года на сценах выступило около трех тысяч человек. Екатеринбуржцы раскритиковали мероприятие из-за расположения сцен и не соблюдения таймингов на некоторых площадках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хедлайнером фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге станет рок-группа «Смысловые галлюцинации». Об этом рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург. «Мы с Сергеем Бобунцом на 300-летии Екатеринбурга договорились, что группа „Смысловые галлюцинации“ в конечном итоге примет участие в „Ночи музыки“» — сказал Гоернбург в эфире телеканала ОТВ. Он отметил, что также ведет переговоры с солистами группы «Синяя Птица» и последним солистом «Ласковый май». В 2024 году фестиваль пройдет 28 июня. В прошлом году «Ночь музыки» посетили 360 человек. В самую музыкальную ночь года на сценах выступило около трех тысяч человек. Екатеринбуржцы раскритиковали мероприятие из-за расположения сцен и не соблюдения таймингов на некоторых площадках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...