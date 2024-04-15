Директор «Ночь музыки» раскрыл первого хедлайнера фестиваля в Екатеринбурге

«Смысловые галлюцинации» выступят на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге

15 апреля 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

В 300-летие Екатеринбурга Сергей Бобунец принял решение выступить на фестивале «Ночь музыки» Фото: Дарья Попова © URA.RU Хедлайнером фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге станет рок-группа «Смысловые галлюцинации». Об этом рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург. «Мы с Сергеем Бобунцом на 300-летии Екатеринбурга договорились, что группа „Смысловые галлюцинации“ в конечном итоге примет участие в „Ночи музыки“» — сказал Гоернбург в эфире телеканала ОТВ. Он отметил, что также ведет переговоры с солистами группы «Синяя Птица» и последним солистом «Ласковый май». В 2024 году фестиваль пройдет 28 июня. В прошлом году «Ночь музыки» посетили 360 человек. В самую музыкальную ночь года на сценах выступило около трех тысяч человек. Екатеринбуржцы раскритиковали мероприятие из-за расположения сцен и не соблюдения таймингов на некоторых площадках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хедлайнером фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге станет рок-группа «Смысловые галлюцинации». Об этом рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург. «Мы с Сергеем Бобунцом на 300-летии Екатеринбурга договорились, что группа „Смысловые галлюцинации“ в конечном итоге примет участие в „Ночи музыки“» — сказал Гоернбург в эфире телеканала ОТВ. Он отметил, что также ведет переговоры с солистами группы «Синяя Птица» и последним солистом «Ласковый май». В 2024 году фестиваль пройдет 28 июня. В прошлом году «Ночь музыки» посетили 360 человек. В самую музыкальную ночь года на сценах выступило около трех тысяч человек. Екатеринбуржцы раскритиковали мероприятие из-за расположения сцен и не соблюдения таймингов на некоторых площадках.