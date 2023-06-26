Екатеринбуржцы раскритиковали масштабный фестиваль «Ночь музыки»

26 июня 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Гости фестиваля посчитали, что в предыдущие годы он был лучше организован Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night Жителям Екатеринбурга не понравилась организация фестиваля «Ночь музыки» в 2023 году. Они отметили, что на некоторых площадках не соблюдался тайминг выступления артистов, музыкантам выключали звук, а сцены были расположены далеко друг от друга. Комментарии гостей фестиваля можно найти в социальных сетях. «Это был самый плохо организованный фестиваль „Ночи музыки“ по сравнению с предыдущими! Особенно поразила отвратительная работа площадки у ОДО (Окружной Дом офицеров — прим. URA.RU), когда за полчаса до начала концерта Чичериной организаторы просто закрыли ворота на площадку», — написала одна из екатеринбурженок. По ее словам, также не соблюдался тайминг: певец Вадим Самойлов выше на сцену на час позже и отыграл не более получаса. «Второй момент, когда на последней песне „Другого оркестра“ просто вырубили звук, не дав музыкантам доиграть! Это просто свинство! Полная демонстрация неуважения к зрителям и музыкантам», — возмутилась девушка. Другой горожанин заметил, что организация Ural Music Night в ковидный 2021 год была лучше, чем в 2023 году. «Даже в прошлом году площадки были более-менее кучно расположены, что позволяло при сильном желании (как у меня) за весь ивент обойти все, что любишь. В этот раз расположение ужасное, нужно было выбирать, где оставаться, иначе не успеешь никуда, это я еще на машине», — подчеркнул гость фестиваля. С проблемой неудобных площадок столкнулись многие: например, некоторым не понравилась DNB-сцена в Музее андеграунда — там фестиваль проходил в небольшом закоулке, при этом в прошлом году поклонники могли послушать любимую музыку у памятника Малышеву. Также посетители отметили, что предыдущий фестиваль был намного позитивнее, ярче и атмосфернее, нежели этот. Однако были и те, кому организация понравилась. Гости «Ночи музыки» больше всего отметили хип-хоп сцену в парке Маяковского, фолк-площадку в Харитоновском парке и на фудкорте в Estory в ТРЦ «Гринвич». «Нельзя осуждать всю организацию лишь по мизерному факту. Почему мизерный? Потому как уровень и масштаб следует понимать. Уверен, если бы вы были организатором, головой всей организации, вы и этого бы не достигли. Потому как критиковать легче всего», — встают на защиту организаторов горожане. «Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге 23 июня. Несмотря на усиленные меры безопасности, музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетило 360 тысяч человек. Собрав в прошлом году обратную связь от горожан, организаторы попытались исправить ошибки, однако не все шероховатости удалось исправить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Екатеринбурга не понравилась организация фестиваля «Ночь музыки» в 2023 году. Они отметили, что на некоторых площадках не соблюдался тайминг выступления артистов, музыкантам выключали звук, а сцены были расположены далеко друг от друга. Комментарии гостей фестиваля можно найти в социальных сетях. «Это был самый плохо организованный фестиваль „Ночи музыки“ по сравнению с предыдущими! Особенно поразила отвратительная работа площадки у ОДО (Окружной Дом офицеров — прим. URA.RU), когда за полчаса до начала концерта Чичериной организаторы просто закрыли ворота на площадку», — написала одна из екатеринбурженок. По ее словам, также не соблюдался тайминг: певец Вадим Самойлов выше на сцену на час позже и отыграл не более получаса. «Второй момент, когда на последней песне „Другого оркестра“ просто вырубили звук, не дав музыкантам доиграть! Это просто свинство! Полная демонстрация неуважения к зрителям и музыкантам», — возмутилась девушка. Другой горожанин заметил, что организация Ural Music Night в ковидный 2021 год была лучше, чем в 2023 году. «Даже в прошлом году площадки были более-менее кучно расположены, что позволяло при сильном желании (как у меня) за весь ивент обойти все, что любишь. В этот раз расположение ужасное, нужно было выбирать, где оставаться, иначе не успеешь никуда, это я еще на машине», — подчеркнул гость фестиваля. С проблемой неудобных площадок столкнулись многие: например, некоторым не понравилась DNB-сцена в Музее андеграунда — там фестиваль проходил в небольшом закоулке, при этом в прошлом году поклонники могли послушать любимую музыку у памятника Малышеву. Также посетители отметили, что предыдущий фестиваль был намного позитивнее, ярче и атмосфернее, нежели этот. Однако были и те, кому организация понравилась. Гости «Ночи музыки» больше всего отметили хип-хоп сцену в парке Маяковского, фолк-площадку в Харитоновском парке и на фудкорте в Estory в ТРЦ «Гринвич». «Нельзя осуждать всю организацию лишь по мизерному факту. Почему мизерный? Потому как уровень и масштаб следует понимать. Уверен, если бы вы были организатором, головой всей организации, вы и этого бы не достигли. Потому как критиковать легче всего», — встают на защиту организаторов горожане. «Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге 23 июня. Несмотря на усиленные меры безопасности, музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетило 360 тысяч человек. Собрав в прошлом году обратную связь от горожан, организаторы попытались исправить ошибки, однако не все шероховатости удалось исправить.