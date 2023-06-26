Екатеринбуржцы раскритиковали масштабный фестиваль «Ночь музыки»

Жителям Екатеринбурга не понравилась организация фестиваля «Ночь музыки» в 2023 году. Они отметили, что на некоторых площадках не соблюдался тайминг выступления артистов, музыкантам выключали звук, а сцены были расположены далеко друг от друга. Комментарии гостей фестиваля можно найти в социальных сетях.
«Это был самый плохо организованный фестиваль „Ночи музыки“ по сравнению с предыдущими! Особенно поразила отвратительная работа площадки у ОДО (Окружной Дом офицеров — прим. URA.RU), когда за полчаса до начала концерта Чичериной организаторы просто закрыли ворота на площадку», — написала одна из екатеринбурженок.
По ее словам, также не соблюдался тайминг: певец Вадим Самойлов выше на сцену на час позже и отыграл не более получаса. «Второй момент, когда на последней песне „Другого оркестра“ просто вырубили звук, не дав музыкантам доиграть! Это просто свинство! Полная демонстрация неуважения к зрителям и музыкантам», — возмутилась девушка.
Другой горожанин заметил, что организация Ural Music Night в ковидный 2021 год была лучше, чем в 2023 году. «Даже в прошлом году площадки были более-менее кучно расположены, что позволяло при сильном желании (как у меня) за весь ивент обойти все, что любишь. В этот раз расположение ужасное, нужно было выбирать, где оставаться, иначе не успеешь никуда, это я еще на машине», — подчеркнул гость фестиваля.
С проблемой неудобных площадок столкнулись многие: например, некоторым не понравилась DNB-сцена в Музее андеграунда — там фестиваль проходил в небольшом закоулке, при этом в прошлом году поклонники могли послушать любимую музыку у памятника Малышеву. Также посетители отметили, что предыдущий фестиваль был намного позитивнее, ярче и атмосфернее, нежели этот.
Однако были и те, кому организация понравилась. Гости «Ночи музыки» больше всего отметили хип-хоп сцену в парке Маяковского, фолк-площадку в Харитоновском парке и на фудкорте в Estory в ТРЦ «Гринвич». «Нельзя осуждать всю организацию лишь по мизерному факту. Почему мизерный? Потому как уровень и масштаб следует понимать. Уверен, если бы вы были организатором, головой всей организации, вы и этого бы не достигли. Потому как критиковать легче всего», — встают на защиту организаторов горожане.
«Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге 23 июня. Несмотря на усиленные меры безопасности, музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетило 360 тысяч человек. Собрав в прошлом году обратную связь от горожан, организаторы попытались исправить ошибки, однако не все шероховатости удалось исправить.
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