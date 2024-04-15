Что известно о тюменском моряке, захваченном иранцами в плен

Тюменец в четвертый раз ушел в рейс по контракту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем

Тимофей Колчанов из Тюмени, оказавшийся в плену на захваченном иранскими военными судне, работал на нем старшим механиком. Об этом стало известно журналистам.

«38-летний Тимофей Колчанов работает на судне старшим механиком, это его четвертый контракт. Мужчина родом из города Фокино в Приморском крае, окончил Военно-морскую академию во Владивостоке и почти 15 лет работает моряком. Около 12 лет назад Тимофей познакомился с будущей супругой Марией, молодые люди поженились и переехали в Тюмень, где у них родилась дочь», — сообщает издание «Комсомольская правда Тюмень».

Мужчина вышел на связь с женой и рассказал, что с ним все в порядке. С женщиной также связались представители крюингового агентства, которые сообщили, что в настоящий момент с захватчиками ведутся переговоры.

Ранее агентство писало о том, что иранские военные захватили контейнеровоз MSC ARIE. На судне, помимо россиян, находились филиппинцы, пакистанцы и эстонцы.