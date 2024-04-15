Что известно о тюменском моряке, захваченном иранцами в плен

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Тимофей Колчанов из Тюмени, оказавшийся в плену на захваченном иранскими военными судне, работал на нем старшим механиком. Об этом стало известно журналистам.

«38-летний Тимофей Колчанов работает на судне старшим механиком, это его четвертый контракт. Мужчина родом из города Фокино в Приморском крае, окончил Военно-морскую академию во Владивостоке и почти 15 лет работает моряком. Около 12 лет назад Тимофей познакомился с будущей супругой Марией, молодые люди поженились и переехали в Тюмень, где у них родилась дочь», — сообщает издание «Комсомольская правда Тюмень».

Мужчина вышел на связь с женой и рассказал, что с ним все в порядке. С женщиной также связались представители крюингового агентства, которые сообщили, что в настоящий момент с захватчиками ведутся переговоры.

Ранее агентство писало о том, что иранские военные захватили контейнеровоз MSC ARIE. На судне, помимо россиян, находились филиппинцы, пакистанцы и эстонцы.

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Тимофей Колчанов из Тюмени, оказавшийся в плену на захваченном иранскими военными судне, работал на нем старшим механиком. Об этом стало известно журналистам. «38-летний Тимофей Колчанов работает на судне старшим механиком, это его четвертый контракт. Мужчина родом из города Фокино в Приморском крае, окончил Военно-морскую академию во Владивостоке и почти 15 лет работает моряком. Около 12 лет назад Тимофей познакомился с будущей супругой Марией, молодые люди поженились и переехали в Тюмень, где у них родилась дочь», — сообщает издание «Комсомольская правда Тюмень». Мужчина вышел на связь с женой и рассказал, что с ним все в порядке. С женщиной также связались представители крюингового агентства, которые сообщили, что в настоящий момент с захватчиками ведутся переговоры. Ранее агентство писало о том, что иранские военные захватили контейнеровоз MSC ARIE. На судне, помимо россиян, находились филиппинцы, пакистанцы и эстонцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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