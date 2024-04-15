ФССП сможет применять оружие на поражение: как расширятся полномочия приставов и чем это опасно

Правительство одобрило закон, который разрешает приставам стрелять в людей

15 апреля 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Судебные приставы смогут применять оружие только в соответствии с инструкцией, заявил Ванеев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минюст РФ предложило законопроект, который дает сотрудникам службы судебных приставов право на применение огнестрельного оружия по отношению к гражданам. Ранее это право имели только силовые подразделения ФССП. Председатель общероссийской организации «Право на оружие», оружейный политик Вячеслав Ванеев в беседе с URA.RU рассказал, чем будет чреват новый закон для общества и как будут регулироваться ситуации применения оружия со стороны судебных приставов. «Изменения не приведут к нарушениям прав и законных интересов человека и гражданина, так как возможность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регламентирована», — говорится в документе. Он есть в распоряжении RTVI. Обстоятельства, позволяющие использовать оружие Судебные приставы, задействованные в обеспечении порядка в судебных инстанциях, имеют право использовать огнестрельное оружие в следующих случаях: Для защиты себя, судей, присяжных, участников процесса и свидетелей от нападения, если их жизни или здоровью угрожает опасность;

Для предотвращения попыток завладения оружием или спецсредствами;

При отражении группового или вооруженного нападения на судебные здания и помещения, а также на здания органов исполнения;

Для прекращения побега из-под стражи и предотвращения насильственного освобождения заключенных. Ограничения на применение огнестрельного оружия Применение огнестрельного оружия запрещено в отношении женщин, лиц с очевидными признаками инвалидности и несовершеннолетних, если их возраст явно определен или известен исполнителю. Исключение составляют ситуации, когда такие лица оказывают вооруженное сопротивление или участвуют в групповом или вооруженном нападении, создающем угрозу жизни, говорится в Федеральном законе от 21.07.1997 года №118-Ф3 «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации». Комментарий эксперта В свою очередь, Вячеслав Ванеев заявил, что в экономике страны на данный момент складывается неоднозначная ситуация. Люди проседают в экономическом плане, а банки и другие хозяйственные объекты с помощью судов и приставов начинают требовать с них возвращение долгов. При этом основными должниками являются приезжие «новороссияне-мигранты». «Видят, что народ серьезно настроен, поэтому приставам нужно иметь оружие необходимой обороны. Потому что основные должники — это в большинстве случаев новороссияне. Эти люди получают у нас место под солнцем, начинают занимать деньги, хватаются за ножи. Поэтому сотрудникам правоохранительных органов нужно на это как-то реагировать», — рассказал эксперт. Регулирование ситуаций, в которых приставы смогут применять огнестрельное оружие против граждан, будет происходить по инструкции. Подобным образом работают Росгвардия и полиция. Однако правоохранители редко используют оружие. «Сотрудники правоохранительных органов очень не любят применять оружие. К сожалению, для начальства лучше перестраховаться. <…> У нас по законодательству преступник имеет больше прав, чем гражданин», — отметил Ванеев. «Любое силовое подразделение подразумевает то, что они раз в год проходят психиатра. <…> Поэтому де-юре они должны находиться под контролем. Вы понимаете, что человеческая психика может быть совершенно здорова при прохождении комиссии, но при выполнении своих служебных обязанностей может происходить профдеформация», — заявил оружейный политик, отвечая на вопрос о проверке наличия у приставов психических заболеваний. Он добавил, что прохождение медкомиссии не может гарантировать, что человек не потеряет над собой контроль во время рабочего процесса. Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила законопроект о применении огнестрельного оружия судебными приставами. В Минюсте РФ добавили, что новый закон предусматривает то, что судебные приставы обязаны в течение суток информировать прокурора о случаях ранения или смерти граждан в результате применения к ним силы. Кроме того, приставам предписывается оказывать первую помощь пострадавшим и обеспечивать получение медицинской помощи в кратчайшие сроки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минюст РФ предложило законопроект, который дает сотрудникам службы судебных приставов право на применение огнестрельного оружия по отношению к гражданам. Ранее это право имели только силовые подразделения ФССП. Председатель общероссийской организации «Право на оружие», оружейный политик Вячеслав Ванеев в беседе с URA.RU рассказал, чем будет чреват новый закон для общества и как будут регулироваться ситуации применения оружия со стороны судебных приставов. «Изменения не приведут к нарушениям прав и законных интересов человека и гражданина, так как возможность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регламентирована», — говорится в документе. Он есть в распоряжении RTVI. Судебные приставы, задействованные в обеспечении порядка в судебных инстанциях, имеют право использовать огнестрельное оружие в следующих случаях: Применение огнестрельного оружия запрещено в отношении женщин, лиц с очевидными признаками инвалидности и несовершеннолетних, если их возраст явно определен или известен исполнителю. Исключение составляют ситуации, когда такие лица оказывают вооруженное сопротивление или участвуют в групповом или вооруженном нападении, создающем угрозу жизни, говорится в Федеральном законе от 21.07.1997 года №118-Ф3 «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации». В свою очередь, Вячеслав Ванеев заявил, что в экономике страны на данный момент складывается неоднозначная ситуация. Люди проседают в экономическом плане, а банки и другие хозяйственные объекты с помощью судов и приставов начинают требовать с них возвращение долгов. При этом основными должниками являются приезжие «новороссияне-мигранты». «Видят, что народ серьезно настроен, поэтому приставам нужно иметь оружие необходимой обороны. Потому что основные должники — это в большинстве случаев новороссияне. Эти люди получают у нас место под солнцем, начинают занимать деньги, хватаются за ножи. Поэтому сотрудникам правоохранительных органов нужно на это как-то реагировать», — рассказал эксперт. Регулирование ситуаций, в которых приставы смогут применять огнестрельное оружие против граждан, будет происходить по инструкции. Подобным образом работают Росгвардия и полиция. Однако правоохранители редко используют оружие. «Сотрудники правоохранительных органов очень не любят применять оружие. К сожалению, для начальства лучше перестраховаться. <…> У нас по законодательству преступник имеет больше прав, чем гражданин», — отметил Ванеев. «Любое силовое подразделение подразумевает то, что они раз в год проходят психиатра. <…> Поэтому де-юре они должны находиться под контролем. Вы понимаете, что человеческая психика может быть совершенно здорова при прохождении комиссии, но при выполнении своих служебных обязанностей может происходить профдеформация», — заявил оружейный политик, отвечая на вопрос о проверке наличия у приставов психических заболеваний. Он добавил, что прохождение медкомиссии не может гарантировать, что человек не потеряет над собой контроль во время рабочего процесса. Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила законопроект о применении огнестрельного оружия судебными приставами. В Минюсте РФ добавили, что новый закон предусматривает то, что судебные приставы обязаны в течение суток информировать прокурора о случаях ранения или смерти граждан в результате применения к ним силы. Кроме того, приставам предписывается оказывать первую помощь пострадавшим и обеспечивать получение медицинской помощи в кратчайшие сроки.