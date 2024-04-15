Правительство одобрило законопроект, разрешающий приставам стрелять на поражение

15 апреля 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

В правительстве одобрили проект о праве судебных приставов применять оружие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предоставляет судебным приставам право на использование оружия в определенных ситуациях. Об этом сообщил источник в комиссии. «Законопроект одобрен», — сказал источник. Его слова передает РИА Новости. Ранее минюст РФ разработал законопроект, согласно которому сотрудники службы судебных приставов получат право применения огнестрельного оружия в адрес гражданских лиц. На данный момент такое право есть только у силовых подразделений органов принудительного исполнения (ФССП). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предоставляет судебным приставам право на использование оружия в определенных ситуациях. Об этом сообщил источник в комиссии. «Законопроект одобрен», — сказал источник. Его слова передает РИА Новости. Ранее минюст РФ разработал законопроект, согласно которому сотрудники службы судебных приставов получат право применения огнестрельного оружия в адрес гражданских лиц. На данный момент такое право есть только у силовых подразделений органов принудительного исполнения (ФССП).