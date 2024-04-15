Правительство одобрило законопроект, разрешающий приставам стрелять на поражение

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Суд над Мамаевым Павлом и Кокориным Александром. Москва, оружие, кобура, судебный пристав, пистолет, охрана порядка
В правительстве одобрили проект о праве судебных приставов применять оружие Фото:

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предоставляет судебным приставам право на использование оружия в определенных ситуациях. Об этом сообщил источник в комиссии.

«Законопроект одобрен», — сказал источник. Его слова передает РИА Новости.

Ранее минюст РФ разработал законопроект, согласно которому сотрудники службы судебных приставов получат право применения огнестрельного оружия в адрес гражданских лиц. На данный момент такое право есть только у силовых подразделений органов принудительного исполнения (ФССП).

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предоставляет судебным приставам право на использование оружия в определенных ситуациях. Об этом сообщил источник в комиссии. «Законопроект одобрен», — сказал источник. Его слова передает РИА Новости. Ранее минюст РФ разработал законопроект, согласно которому сотрудники службы судебных приставов получат право применения огнестрельного оружия в адрес гражданских лиц. На данный момент такое право есть только у силовых подразделений органов принудительного исполнения (ФССП).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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