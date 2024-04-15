Президент Грузии поддержала протестующих против скандального законопроекта

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с участниками митинга в Тбилиси, выступая против принятия закона об иноагентах и критикуя действия полиции. Об этом грузинский лидер сообщила в соцсети.

«Спецназ с водометами и газовыми пушками готов к действиям против мирного населения, защищающего свое европейское будущее. Аресты продолжаются. Грузия не поддастся ресоветизации!» — заявила Саломе Зурабишвили в своем сообщении в социальной сети X.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала демонстрантов, которые собрались у здания парламента в Тбилиси, чтобы выразить свой протест против законопроекта, который они считают угрозой европейскому курсу страны. Президент обвинила полицию в аресте тех, кто стоит на защите европейского будущего Грузии, и подчеркнула решимость страны не отступать от своих европейских амбиций.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с участниками митинга в Тбилиси, выступая против принятия закона об иноагентах и критикуя действия полиции. Об этом грузинский лидер сообщила в соцсети. «Спецназ с водометами и газовыми пушками готов к действиям против мирного населения, защищающего свое европейское будущее. Аресты продолжаются. Грузия не поддастся ресоветизации!» — заявила Саломе Зурабишвили в своем сообщении в социальной сети X. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала демонстрантов, которые собрались у здания парламента в Тбилиси, чтобы выразить свой протест против законопроекта, который они считают угрозой европейскому курсу страны. Президент обвинила полицию в аресте тех, кто стоит на защите европейского будущего Грузии, и подчеркнула решимость страны не отступать от своих европейских амбиций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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