Президент Грузии поддержала протестующих против скандального законопроекта

15 апреля 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с участниками митинга в Тбилиси, выступая против принятия закона об иноагентах и критикуя действия полиции. Об этом грузинский лидер сообщила в соцсети. «Спецназ с водометами и газовыми пушками готов к действиям против мирного населения, защищающего свое европейское будущее. Аресты продолжаются. Грузия не поддастся ресоветизации!» — заявила Саломе Зурабишвили в своем сообщении в социальной сети X. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала демонстрантов, которые собрались у здания парламента в Тбилиси, чтобы выразить свой протест против законопроекта, который они считают угрозой европейскому курсу страны. Президент обвинила полицию в аресте тех, кто стоит на защите европейского будущего Грузии, и подчеркнула решимость страны не отступать от своих европейских амбиций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с участниками митинга в Тбилиси, выступая против принятия закона об иноагентах и критикуя действия полиции. Об этом грузинский лидер сообщила в соцсети. «Спецназ с водометами и газовыми пушками готов к действиям против мирного населения, защищающего свое европейское будущее. Аресты продолжаются. Грузия не поддастся ресоветизации!» — заявила Саломе Зурабишвили в своем сообщении в социальной сети X. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала демонстрантов, которые собрались у здания парламента в Тбилиси, чтобы выразить свой протест против законопроекта, который они считают угрозой европейскому курсу страны. Президент обвинила полицию в аресте тех, кто стоит на защите европейского будущего Грузии, и подчеркнула решимость страны не отступать от своих европейских амбиций.