В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет вечером 15 апреля лоб в лоб столкнулись две машины. В ДТП пострадали два человека, сообщил URA.RU очевидец.
«На пересечении улиц Титова — Ремесленный переулок произошло ДТП. Два человека пострадали», — рассказал собеседник. На месте происшествия также заметили сотрудников МЧС и реанимацию.
В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что водитель BMW при повороте на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с ВАЗ-21074. «В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. С различными травмами пострадавшие доставлены в лечебное учреждение», — подчеркнули в ведомстве.
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