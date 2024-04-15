К месту жесткого ДТП в Екатеринбурге съехались спасатели и медики. Фото

16 апреля 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

К двум пострадавшим в ДТП автомобилистам приехала реанимация Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет вечером 15 апреля лоб в лоб столкнулись две машины. В ДТП пострадали два человека, сообщил URA.RU очевидец. «На пересечении улиц Титова — Ремесленный переулок произошло ДТП. Два человека пострадали», — рассказал собеседник. На месте происшествия также заметили сотрудников МЧС и реанимацию. В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что водитель BMW при повороте на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с ВАЗ-21074. «В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. С различными травмами пострадавшие доставлены в лечебное учреждение», — подчеркнули в ведомстве. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет вечером 15 апреля лоб в лоб столкнулись две машины. В ДТП пострадали два человека, сообщил URA.RU очевидец. «На пересечении улиц Титова — Ремесленный переулок произошло ДТП. Два человека пострадали», — рассказал собеседник. На месте происшествия также заметили сотрудников МЧС и реанимацию. В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что водитель BMW при повороте на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с ВАЗ-21074. «В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. С различными травмами пострадавшие доставлены в лечебное учреждение», — подчеркнули в ведомстве.