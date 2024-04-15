15 апреля 2024

К месту жесткого ДТП в Екатеринбурге съехались спасатели и медики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт, посвященный Дню Победы. Екатеринбург, ночь, реанимация, толпа, скорая помошь
К двум пострадавшим в ДТП автомобилистам приехала реанимация Фото:

В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет вечером 15 апреля лоб в лоб столкнулись две машины. В ДТП пострадали два человека, сообщил URA.RU очевидец.

«На пересечении улиц Титова — Ремесленный переулок произошло ДТП. Два человека пострадали», — рассказал собеседник. На месте происшествия также заметили сотрудников МЧС и реанимацию.

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что водитель BMW при повороте на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с ВАЗ-21074. «В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. С различными травмами пострадавшие доставлены в лечебное учреждение», — подчеркнули в ведомстве.

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В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет вечером 15 апреля лоб в лоб столкнулись две машины. В ДТП пострадали два человека, сообщил URA.RU очевидец. «На пересечении улиц Титова — Ремесленный переулок произошло ДТП. Два человека пострадали», — рассказал собеседник. На месте происшествия также заметили сотрудников МЧС и реанимацию. В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что водитель BMW при повороте на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с ВАЗ-21074. «В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. С различными травмами пострадавшие доставлены в лечебное учреждение», — подчеркнули в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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