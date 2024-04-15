15 апреля 2024

Режиссер сериала «Слово пацана» получил престижную награду

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«Слово пацана» выиграл в нескольких номинациях Фото:

На Национальной премии в области веб-контента приз за лучшую режиссуру интернет-сериала получил Жора Крыжовников за работу над проектом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Лучшим режиссером интернет-сериала по версии Национальной премии в области веб-контента стал Жора Крыжовников», — передает журналист с места событий. Актер Иван Янковский был удостоен звания лучшего актера за роль в сериале Крыжовникова.

Сам сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» также выиграл в категории «Лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода более 24 минут». Национальная премия, вручаемая с 2018 года, отмечает ключевые достижения года в сфере веб-контента.

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На Национальной премии в области веб-контента приз за лучшую режиссуру интернет-сериала получил Жора Крыжовников за работу над проектом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «Лучшим режиссером интернет-сериала по версии Национальной премии в области веб-контента стал Жора Крыжовников», — передает журналист с места событий. Актер Иван Янковский был удостоен звания лучшего актера за роль в сериале Крыжовникова. Сам сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» также выиграл в категории «Лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода более 24 минут». Национальная премия, вручаемая с 2018 года, отмечает ключевые достижения года в сфере веб-контента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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