Режиссер сериала «Слово пацана» получил престижную награду

16 апреля 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

«Слово пацана» выиграл в нескольких номинациях Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Национальной премии в области веб-контента приз за лучшую режиссуру интернет-сериала получил Жора Крыжовников за работу над проектом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «Лучшим режиссером интернет-сериала по версии Национальной премии в области веб-контента стал Жора Крыжовников», — передает журналист с места событий. Актер Иван Янковский был удостоен звания лучшего актера за роль в сериале Крыжовникова. Сам сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» также выиграл в категории «Лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода более 24 минут». Национальная премия, вручаемая с 2018 года, отмечает ключевые достижения года в сфере веб-контента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Национальной премии в области веб-контента приз за лучшую режиссуру интернет-сериала получил Жора Крыжовников за работу над проектом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «Лучшим режиссером интернет-сериала по версии Национальной премии в области веб-контента стал Жора Крыжовников», — передает журналист с места событий. Актер Иван Янковский был удостоен звания лучшего актера за роль в сериале Крыжовникова. Сам сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» также выиграл в категории «Лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода более 24 минут». Национальная премия, вручаемая с 2018 года, отмечает ключевые достижения года в сфере веб-контента.