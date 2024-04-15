Reuters: Украина сорвала сделку с РФ и Турцией по судоходству в Черном море

Украина отказалась от сделки с Россией и Турцией по поводу безопасного судоходства в Черном море после двух месяцев обсуждения. Об этом сообщили источники Reuters.
«Россия и Украина в течение двух месяцев вели переговоры с Турцией о сделке по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и достигли соглашения по тексту, который должна была объявить Анкара. Киев внезапно отказался», —
По планам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был объявить о соглашении еще 30 марта, однако Украина отказалась в последний момент. Причина такого решения неизвестна.
Генсек ООН Антониу Гутерриш в марте 2024 года направил письма в Россию, Турцию и Украину по вопросу обеспечения безопасности гражданского судоходства в Черном море, передает «Царьград». Официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что ООН вело обсуждения со всеми сторонами для сохранения «открытой торговли, потока продовольствия и безопасности судоходства».
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