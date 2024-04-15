15 апреля 2024

Reuters: Украина сорвала сделку с РФ и Турцией по судоходству в Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отдых в Крыму, крым, балаклава, черное море, виды крыма
Причина отказа Украины от сделки о безопасном судоходстве неизвестна Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украина отказалась от сделки с Россией и Турцией по поводу безопасного судоходства в Черном море после двух месяцев обсуждения. Об этом сообщили источники Reuters.

«Россия и Украина в течение двух месяцев вели переговоры с Турцией о сделке по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и достигли соглашения по тексту, который должна была объявить Анкара. Киев внезапно отказался», — сообщили четыре источника агентства Reuters.

По планам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был объявить о соглашении еще 30 марта, однако Украина отказалась в последний момент. Причина такого решения неизвестна.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в марте 2024 года направил письма в Россию, Турцию и Украину по вопросу обеспечения безопасности гражданского судоходства в Черном море, передает «Царьград». Официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что ООН вело обсуждения со всеми сторонами для сохранения «открытой торговли, потока продовольствия и безопасности судоходства».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина отказалась от сделки с Россией и Турцией по поводу безопасного судоходства в Черном море после двух месяцев обсуждения. Об этом сообщили источники Reuters. «Россия и Украина в течение двух месяцев вели переговоры с Турцией о сделке по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и достигли соглашения по тексту, который должна была объявить Анкара. Киев внезапно отказался», — сообщили четыре источника агентства Reuters. По планам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был объявить о соглашении еще 30 марта, однако Украина отказалась в последний момент. Причина такого решения неизвестна. Генсек ООН Антониу Гутерриш в марте 2024 года направил письма в Россию, Турцию и Украину по вопросу обеспечения безопасности гражданского судоходства в Черном море, передает «Царьград». Официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что ООН вело обсуждения со всеми сторонами для сохранения «открытой торговли, потока продовольствия и безопасности судоходства».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...