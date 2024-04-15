Reuters: Украина сорвала сделку с РФ и Турцией по судоходству в Черном море

16 апреля 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Причина отказа Украины от сделки о безопасном судоходстве неизвестна Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украина отказалась от сделки с Россией и Турцией по поводу безопасного судоходства в Черном море после двух месяцев обсуждения. Об этом сообщили источники Reuters. «Россия и Украина в течение двух месяцев вели переговоры с Турцией о сделке по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и достигли соглашения по тексту, который должна была объявить Анкара. Киев внезапно отказался», — сообщили четыре источника агентства Reuters. По планам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был объявить о соглашении еще 30 марта, однако Украина отказалась в последний момент. Причина такого решения неизвестна. Генсек ООН Антониу Гутерриш в марте 2024 года направил письма в Россию, Турцию и Украину по вопросу обеспечения безопасности гражданского судоходства в Черном море, передает «Царьград». Официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что ООН вело обсуждения со всеми сторонами для сохранения «открытой торговли, потока продовольствия и безопасности судоходства». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина отказалась от сделки с Россией и Турцией по поводу безопасного судоходства в Черном море после двух месяцев обсуждения. Об этом сообщили источники Reuters. «Россия и Украина в течение двух месяцев вели переговоры с Турцией о сделке по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и достигли соглашения по тексту, который должна была объявить Анкара. Киев внезапно отказался», — сообщили четыре источника агентства Reuters. По планам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был объявить о соглашении еще 30 марта, однако Украина отказалась в последний момент. Причина такого решения неизвестна. Генсек ООН Антониу Гутерриш в марте 2024 года направил письма в Россию, Турцию и Украину по вопросу обеспечения безопасности гражданского судоходства в Черном море, передает «Царьград». Официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что ООН вело обсуждения со всеми сторонами для сохранения «открытой торговли, потока продовольствия и безопасности судоходства».