В ЯНАО отцам участников СВО вручили медали. Фото

16 апреля 2024 в 01:29 Размер текста - 17 +

Двое сыновей ямальца защищают старну в зоне СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) прошла церемония вручения наград отцам участников спецоперации. Медаль общественного признания «Отец солдата» получили 20 ямальцев. «В окружной столице вручили медали отцам участников специальной военной операции. Медали общественного признания „Отец солдата“ удостоены 20 отцов, чьи сыновья, проявили мужество во время боевых действий в зоне специальной военной операции», — сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов в своем telegram-канале. Так за воспитание двоих сыновей, с честью защищающих страну в зоне СВО, награжден житель села Ямгорт — Евгений Лонгортов. Всю свою жизнь он посвятил работе учителем начальных классов. Два его сына на фронте отмечены медалями «За боевые отличия» и «За Отвагу». Медаль «Отец солдата» в феврале 2024 года получил еще один житель Шурышкарского района — Андрей Артеев. Его сыновья Александр и Иван — участники специальной военной операции с честью выполняют свой воинский долг. Житель села Ямгорт получил медаль «Отец солдата» Telergam-канал Олега Попова Telergam-канал Олега Попова Telergam-канал Олега Попова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) прошла церемония вручения наград отцам участников спецоперации. Медаль общественного признания «Отец солдата» получили 20 ямальцев. «В окружной столице вручили медали отцам участников специальной военной операции. Медали общественного признания „Отец солдата“ удостоены 20 отцов, чьи сыновья, проявили мужество во время боевых действий в зоне специальной военной операции», — сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов в своем telegram-канале. Так за воспитание двоих сыновей, с честью защищающих страну в зоне СВО, награжден житель села Ямгорт — Евгений Лонгортов. Всю свою жизнь он посвятил работе учителем начальных классов. Два его сына на фронте отмечены медалями «За боевые отличия» и «За Отвагу». Медаль «Отец солдата» в феврале 2024 года получил еще один житель Шурышкарского района — Андрей Артеев. Его сыновья Александр и Иван — участники специальной военной операции с честью выполняют свой воинский долг.