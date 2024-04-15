В Салехарде (ЯНАО) прошла церемония вручения наград отцам участников спецоперации. Медаль общественного признания «Отец солдата» получили 20 ямальцев.
«В окружной столице вручили медали отцам участников специальной военной операции. Медали общественного признания „Отец солдата“ удостоены 20 отцов, чьи сыновья, проявили мужество во время боевых действий в зоне специальной военной операции», — сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов в своем telegram-канале.
Так за воспитание двоих сыновей, с честью защищающих страну в зоне СВО, награжден житель села Ямгорт — Евгений Лонгортов. Всю свою жизнь он посвятил работе учителем начальных классов. Два его сына на фронте отмечены медалями «За боевые отличия» и «За Отвагу».
Медаль «Отец солдата» в феврале 2024 года получил еще один житель Шурышкарского района — Андрей Артеев. Его сыновья Александр и Иван — участники специальной военной операции с честью выполняют свой воинский долг.
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В Салехарде (ЯНАО) прошла церемония вручения наград отцам участников спецоперации. Медаль общественного признания «Отец солдата» получили 20 ямальцев. «В окружной столице вручили медали отцам участников специальной военной операции. Медали общественного признания „Отец солдата“ удостоены 20 отцов, чьи сыновья, проявили мужество во время боевых действий в зоне специальной военной операции», — сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов в своем telegram-канале. Так за воспитание двоих сыновей, с честью защищающих страну в зоне СВО, награжден житель села Ямгорт — Евгений Лонгортов. Всю свою жизнь он посвятил работе учителем начальных классов. Два его сына на фронте отмечены медалями «За боевые отличия» и «За Отвагу». Медаль «Отец солдата» в феврале 2024 года получил еще один житель Шурышкарского района — Андрей Артеев. Его сыновья Александр и Иван — участники специальной военной операции с честью выполняют свой воинский долг.