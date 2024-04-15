В московском аэропорту Внуково отменили рейс в Екатеринбург, который должен был состояться в ночь с 15 на 16 апреля. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
«Вылет воздушного судна A-320 авиакомпании „Меридиан“ рейса MP-9672 Москва — Екатеринбург отменен. Самолет должен был вылететь из Внуково 15 апреля в 21:00 и прилететь в Кольцово 16 апреля в 01:20», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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