15 апреля 2024

Рейс из Москвы в Екатеринбург отменили. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом № 15 на улице Чемпионов. Екатеринбург, самолет, red wings, многоквартирный дом, авиаперелет, авиаперевозчик, жилой район солнечный
Причина отмены рейса неизвестна Фото:

В московском аэропорту Внуково отменили рейс в Екатеринбург, который должен был состояться в ночь с 15 на 16 апреля. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«Вылет воздушного судна A-320 авиакомпании „Меридиан“ рейса MP-9672 Москва — Екатеринбург отменен. Самолет должен был вылететь из Внуково 15 апреля в 21:00 и прилететь в Кольцово 16 апреля в 01:20», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В московском аэропорту Внуково отменили рейс в Екатеринбург, который должен был состояться в ночь с 15 на 16 апреля. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Вылет воздушного судна A-320 авиакомпании „Меридиан“ рейса MP-9672 Москва — Екатеринбург отменен. Самолет должен был вылететь из Внуково 15 апреля в 21:00 и прилететь в Кольцово 16 апреля в 01:20», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...