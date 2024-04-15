В Госдуме придумали, как запретить детям кататься на самокатах

Депутат ГД Федяев заявил, что доступ к самокатам должен быть по паспорту

16 апреля 2024 в 03:36 Размер текста - 17 +

Прокатные компании обяжут тщательнее контролировать возраст пользователей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Госдуме предложили разрешить аренду электросамоката только по паспорту. Прокатные компании хотят обязать контролировать возраст пользователей. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. «Необходимо подымать возраст и следует, чтобы водитель средств индивидуальной мобильности (СИМ) предъявлял паспорт прокатчику. В России должны появится единые требования к аренде электросамокатов», — сообщил Федяев «Парламентской газете». По словам депутата, кикшеринговые компаний уже начали работу над ограничением сдачи в аренду подросткам модной техники. Госдума поддерживает прокатчиков на этом пути, но ждет конкретных результатов. В России в два раза увеличилось число ДТП с участием электросамокатов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал ужесточить наказания за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) на электротранспорте. Он подчеркнул, что с 1 марта 2023 года ведены ПДД для электросамокатов, однако отсутствуют меры ответственности за их нарушение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме предложили разрешить аренду электросамоката только по паспорту. Прокатные компании хотят обязать контролировать возраст пользователей. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. «Необходимо подымать возраст и следует, чтобы водитель средств индивидуальной мобильности (СИМ) предъявлял паспорт прокатчику. В России должны появится единые требования к аренде электросамокатов», — сообщил Федяев «Парламентской газете». По словам депутата, кикшеринговые компаний уже начали работу над ограничением сдачи в аренду подросткам модной техники. Госдума поддерживает прокатчиков на этом пути, но ждет конкретных результатов. В России в два раза увеличилось число ДТП с участием электросамокатов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал ужесточить наказания за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) на электротранспорте. Он подчеркнул, что с 1 марта 2023 года ведены ПДД для электросамокатов, однако отсутствуют меры ответственности за их нарушение.