15 апреля 2024

В Госдуме придумали, как запретить детям кататься на самокатах

Депутат ГД Федяев заявил, что доступ к самокатам должен быть по паспорту
© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , аренда, самокат, Whoosh, whosh
Прокатные компании обяжут тщательнее контролировать возраст пользователей Фото:

В Госдуме предложили разрешить аренду электросамоката только по паспорту. Прокатные компании хотят обязать контролировать возраст пользователей. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

«Необходимо подымать возраст и следует, чтобы водитель средств индивидуальной мобильности (СИМ) предъявлял паспорт прокатчику. В России должны появится единые требования к аренде электросамокатов», — сообщил Федяев «Парламентской газете».

По словам депутата, кикшеринговые компаний уже начали работу над ограничением сдачи в аренду подросткам модной техники. Госдума поддерживает прокатчиков на этом пути, но ждет конкретных результатов.

В России в два раза увеличилось число ДТП с участием электросамокатов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал ужесточить наказания за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) на электротранспорте. Он подчеркнул, что с 1 марта 2023 года ведены ПДД для электросамокатов, однако отсутствуют меры ответственности за их нарушение.

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В Госдуме предложили разрешить аренду электросамоката только по паспорту. Прокатные компании хотят обязать контролировать возраст пользователей. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. «Необходимо подымать возраст и следует, чтобы водитель средств индивидуальной мобильности (СИМ) предъявлял паспорт прокатчику. В России должны появится единые требования к аренде электросамокатов», — сообщил Федяев «Парламентской газете». По словам депутата, кикшеринговые компаний уже начали работу над ограничением сдачи в аренду подросткам модной техники. Госдума поддерживает прокатчиков на этом пути, но ждет конкретных результатов. В России в два раза увеличилось число ДТП с участием электросамокатов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал ужесточить наказания за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) на электротранспорте. Он подчеркнул, что с 1 марта 2023 года ведены ПДД для электросамокатов, однако отсутствуют меры ответственности за их нарушение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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