Володин призвал ужесточить наказания на фоне роста ДТП с электросамокатами

Володин: количество ДТП с электросамокатами увеличилось вдвое
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин сообщил, что регионы требуют внести поправки в КоАП Фото:

В РФ в два раза увеличилось число ДТП с участием электросамокатов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал ужесточить наказания за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) на электротранспорте.

«В результате в Москве и других городах нашей страны фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза, в том числе — со смертельным исходом», — написал Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что с 1 марта 2023 года ведены ПДД для электросамокатов, однако отсутствуют меры ответственности за их нарушение.

Володин отметил, что региональные власти просят внести соответствующие поправки в КоАП для повышения безопасности на дорогах. Кроме того, он добавил, что компании, предлагающие услуги аренды электротранспорта, также могут взять на себя часть ответственности. По его словам, сейчас у них есть шанс самостоятельно регулировать соблюдение ПДД среди пользователей, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия.

Ранее сообщалось, что в России появится технология, отключающая электросамокаты при поездках вдвоем. Юрист Иван Соловьев предложил запретить управлять электротранспортом лицам, не достигшим совершеннолетия, передает RT.

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В РФ в два раза увеличилось число ДТП с участием электросамокатов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал ужесточить наказания за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) на электротранспорте. «В результате в Москве и других городах нашей страны фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза, в том числе — со смертельным исходом», — написал Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что с 1 марта 2023 года ведены ПДД для электросамокатов, однако отсутствуют меры ответственности за их нарушение. Володин отметил, что региональные власти просят внести соответствующие поправки в КоАП для повышения безопасности на дорогах. Кроме того, он добавил, что компании, предлагающие услуги аренды электротранспорта, также могут взять на себя часть ответственности. По его словам, сейчас у них есть шанс самостоятельно регулировать соблюдение ПДД среди пользователей, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия. Ранее сообщалось, что в России появится технология, отключающая электросамокаты при поездках вдвоем. Юрист Иван Соловьев предложил запретить управлять электротранспортом лицам, не достигшим совершеннолетия, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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