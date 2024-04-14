Володин призвал ужесточить наказания на фоне роста ДТП с электросамокатами

В РФ в два раза увеличилось число ДТП с участием электросамокатов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал ужесточить наказания за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) на электротранспорте.
«В результате в Москве и других городах нашей страны фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза, в том числе — со смертельным исходом», — написал Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что с 1 марта 2023 года ведены ПДД для электросамокатов, однако отсутствуют меры ответственности за их нарушение.
Володин отметил, что региональные власти просят внести соответствующие поправки в КоАП для повышения безопасности на дорогах. Кроме того, он добавил, что компании, предлагающие услуги аренды электротранспорта, также могут взять на себя часть ответственности. По его словам, сейчас у них есть шанс самостоятельно регулировать соблюдение ПДД среди пользователей, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия.
Ранее сообщалось, что в России появится технология, отключающая электросамокаты при поездках вдвоем. Юрист Иван Соловьев предложил запретить управлять электротранспортом лицам, не достигшим совершеннолетия, передает RT.
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В РФ в два раза увеличилось число ДТП с участием электросамокатов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал ужесточить наказания за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) на электротранспорте. «В результате в Москве и других городах нашей страны фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза, в том числе — со смертельным исходом», — написал Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что с 1 марта 2023 года ведены ПДД для электросамокатов, однако отсутствуют меры ответственности за их нарушение. Володин отметил, что региональные власти просят внести соответствующие поправки в КоАП для повышения безопасности на дорогах. Кроме того, он добавил, что компании, предлагающие услуги аренды электротранспорта, также могут взять на себя часть ответственности. По его словам, сейчас у них есть шанс самостоятельно регулировать соблюдение ПДД среди пользователей, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия. Ранее сообщалось, что в России появится технология, отключающая электросамокаты при поездках вдвоем. Юрист Иван Соловьев предложил запретить управлять электротранспортом лицам, не достигшим совершеннолетия, передает RT.