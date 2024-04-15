ОГЭ в 2024 году: расписание сдачи предметов и что можно взять на экзамен

На ОГЭ девятиклассники смогут взять с несколько личных вещей

16 апреля 2024 в 03:24 Размер текста - 17 +

Досрочный период ОГЭ стартует 23 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ежегодно все российские девятиклассники проходят тестирование — ОГЭ. Даты проведения меняются каждый год. URA.RU собрало всю актуальную информацию по срокам, расписанию и подготовке к ОГЭ. Как проходит сдача ОГЭ Сдача ОГЭ проходит в три этапа — досрочный, основной и дополнительный. Сроки определены соответствующим приказом Минпросвещения РФ. После каждого оставляют резервные дни для тех, кто пропустил тестирование по болезни или у кого совпали даты двух экзаменов. Досрочный период проводится для тех, кто не может сдать экзамен в основной период проведения ОГЭ и стартует не раньше 20 апреля. Причина переноса тестирования должна быть уважительной и подкреплена документами. Основной период стартует в мае и заканчивается в июне. Большая часть школьников проходят тестирование именно в эти сроки. После экзаменов у учеников есть возможность поступить в колледж или продолжить обучение в школе в профильном классе. Дополнительный период устраивают для учеников, которые не прошли тестирование на основном этапе по каким-либо причинам либо получили неудовлетворительные результаты минимум по двум предметам. Расписание досрочного периода ОГЭ В 2024 году досрочный экзамен проводится в следующие даты: 23 апреля — математика.

26 апреля — русский язык.

3 мая — информатика, литература, обществознание, химия.

7 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика. Установлены следующие резервные дни: 13 мая — математика, 14 мая — информатика, литература, обществознание, химия, 15 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика, 16 мая — русский язык и 18 мая — все предметы кроме русского языка и математики. Расписание основного периода ОГЭ Иностранные языки в рамках основного периода сдачи ОГЭ в 2024 году будут сдаваться 21 и 22 мая.

Тестирование по биологии, обществознанию, химии и информатике назначено на 27 мая.

География, история, физика и химия будут сдаваться 30 мая.

Сдача тестирования по русскому языку — 3 июня,

Математика — 6 июня,

География, информатика, обществознание — 11 июня.

Биология, литература, информатика, физика — 14 июня. Резервные дни установлены: 24 июня — русский язык, 25 и 26 июня — все предметы, кроме русского языка и математики, 27 июня — математика, 1 и 2 июля — все учебные предметы. Дополнительные дни для сдачи ОГЭ Последнюю возможность сдать ОГЭ в 2024 году можно использовать в дополнительные дни. Так 3 сентября можно будет сдать математику, 6 сентября — русский язык, 10 сентября — биологию, географию, историю, физику, а 13 сентября — иностранные языки, информатику, литературу, обществознание, химию. Установлены следующие резервные дни: 18 сентября — русский язык, 19 сентября — математика, 20 и 23 сентября — все предметы, кроме русского языка и математики, а 24 сентября — все учебные предметы. Что взять с собой на экзамен На любой экзамен можно пронести только ручку. Подойдет гелевая или капиллярная ручка с чернилами только черного цвета. По остальным предметам списки разрешенных вещей отличаются. Если школьнику для выполнения тестирования потребуются справочные материалы или реактивы для выполнения опытов, то их выдадут на экзамене. На ОГЭ по русскому языку и литературе можно воспользоваться орфографическим словарем, чтобы уточнить, как правильно пишутся сложные слова. На литературе также можно пользоваться текстами художественных произведений и сборниками лирики. Помимо ручки, на ОГЭ по математике можно принести обычную линейку. На информатике можно пользоваться компьютерной техникой без доступа к интернету — обычно это компьютеры, установленные в месте проведения экзамена. На ОГЭ по биологии и физике можно взять линейку и калькулятор, а на ОГЭ по географии можно пользоваться линейкой, калькулятором и географическими атласами для 7—9 классов. Также на тестировании по физике можно пользоваться лабораторным оборудованием для выполнения экспериментального задания. На ОГЭ по химии можно взять ручку и калькулятор. Также разрешено пользоваться периодической таблицей химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов. Тем, кто проводит на экзамене химические опыты, полагается комплект химических реактивов и лабораторное оборудование. Справочные материалы, реактивы и оборудование обычно выдают ученикам на экзамене перед выполнением заданий. Для выполнения заданий по иностранным языкам по аудированию можно воспользоваться техникой — MP3-плеером, ноутбуком или компьютером. Главное, чтобы у устройства не было доступа к интернету. Для устного ответа разрешают пользоваться гарнитурой и ноутбуком. Как не переволноваться на экзамене Испытывать легкое волнение перед экзаменами — это нормально. Чтобы справиться с ним, проиграйте в голове процедуру аттестации. Представьте идеальный для себя результат экзамена. Чем подробнее и разнообразнее будут ваши мечты — тем лучше. Они отвлекут от лишних переживаний и помогут не бояться экзамена. Также перед тестированием нужно выспаться и отдохнуть. Не волноваться на экзамене поможет дыхание и четкое распределение времени на каждое задание. В конце экзамена лучше не торопиться и ничего не меняйте второпях. Работать нужно в своем темпе. Лучше не все успеть, чем сделать оставшуюся часть работы некачественно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ежегодно все российские девятиклассники проходят тестирование — ОГЭ. Даты проведения меняются каждый год. URA.RU собрало всю актуальную информацию по срокам, расписанию и подготовке к ОГЭ. Сдача ОГЭ проходит в три этапа — досрочный, основной и дополнительный. Сроки определены соответствующим приказом Минпросвещения РФ. После каждого оставляют резервные дни для тех, кто пропустил тестирование по болезни или у кого совпали даты двух экзаменов. Досрочный период проводится для тех, кто не может сдать экзамен в основной период проведения ОГЭ и стартует не раньше 20 апреля. Причина переноса тестирования должна быть уважительной и подкреплена документами. Основной период стартует в мае и заканчивается в июне. Большая часть школьников проходят тестирование именно в эти сроки. После экзаменов у учеников есть возможность поступить в колледж или продолжить обучение в школе в профильном классе. Дополнительный период устраивают для учеников, которые не прошли тестирование на основном этапе по каким-либо причинам либо получили неудовлетворительные результаты минимум по двум предметам. В 2024 году досрочный экзамен проводится в следующие даты: Установлены следующие резервные дни: 13 мая — математика, 14 мая — информатика, литература, обществознание, химия, 15 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика, 16 мая — русский язык и 18 мая — все предметы кроме русского языка и математики. Резервные дни установлены: 24 июня — русский язык, 25 и 26 июня — все предметы, кроме русского языка и математики, 27 июня — математика, 1 и 2 июля — все учебные предметы. Последнюю возможность сдать ОГЭ в 2024 году можно использовать в дополнительные дни. Так 3 сентября можно будет сдать математику, 6 сентября — русский язык, 10 сентября — биологию, географию, историю, физику, а 13 сентября — иностранные языки, информатику, литературу, обществознание, химию. Установлены следующие резервные дни: 18 сентября — русский язык, 19 сентября — математика, 20 и 23 сентября — все предметы, кроме русского языка и математики, а 24 сентября — все учебные предметы. На любой экзамен можно пронести только ручку. Подойдет гелевая или капиллярная ручка с чернилами только черного цвета. По остальным предметам списки разрешенных вещей отличаются. Если школьнику для выполнения тестирования потребуются справочные материалы или реактивы для выполнения опытов, то их выдадут на экзамене. На ОГЭ по русскому языку и литературе можно воспользоваться орфографическим словарем, чтобы уточнить, как правильно пишутся сложные слова. На литературе также можно пользоваться текстами художественных произведений и сборниками лирики. Помимо ручки, на ОГЭ по математике можно принести обычную линейку. На информатике можно пользоваться компьютерной техникой без доступа к интернету — обычно это компьютеры, установленные в месте проведения экзамена. На ОГЭ по биологии и физике можно взять линейку и калькулятор, а на ОГЭ по географии можно пользоваться линейкой, калькулятором и географическими атласами для 7—9 классов. Также на тестировании по физике можно пользоваться лабораторным оборудованием для выполнения экспериментального задания. На ОГЭ по химии можно взять ручку и калькулятор. Также разрешено пользоваться периодической таблицей химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов. Тем, кто проводит на экзамене химические опыты, полагается комплект химических реактивов и лабораторное оборудование. Справочные материалы, реактивы и оборудование обычно выдают ученикам на экзамене перед выполнением заданий. Для выполнения заданий по иностранным языкам по аудированию можно воспользоваться техникой — MP3-плеером, ноутбуком или компьютером. Главное, чтобы у устройства не было доступа к интернету. Для устного ответа разрешают пользоваться гарнитурой и ноутбуком. Испытывать легкое волнение перед экзаменами — это нормально. Чтобы справиться с ним, проиграйте в голове процедуру аттестации. Представьте идеальный для себя результат экзамена. Чем подробнее и разнообразнее будут ваши мечты — тем лучше. Они отвлекут от лишних переживаний и помогут не бояться экзамена. Также перед тестированием нужно выспаться и отдохнуть. Не волноваться на экзамене поможет дыхание и четкое распределение времени на каждое задание. В конце экзамена лучше не торопиться и ничего не меняйте второпях. Работать нужно в своем темпе. Лучше не все успеть, чем сделать оставшуюся часть работы некачественно.