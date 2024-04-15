15 апреля 2024

Екатеринбургские власти дадут студентам заработать на уборке фекалий и мусора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эко субботник "Чисто май". поселок Теплая Гора. Пермь, уборка мусора, мешки с мусором, эко волонтеры
Также предлагают привлечь людей, заинтересованных в подработках Фото:

В Екатеринбурге из-за нехватки дорожных рабочих, очищающих город от мусора, власти предлагают привлечь студентов, готовых откликнуться на такую занятость. Об этом рассказала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

«Не хватает людей, скажу честно. В городские ДЭУ сейчас требуется 60 рабочих — это почти „армия“ одного района… Есть возможность привлекать, например, студентов, которые готовы откликаться на такую работу. Есть люди, которые работают посменно и могут в свободное время так себе организовать дополнительный приработок», — рассказала Тамара Благодаткова ОТВ в программе «Акцент».

Благодаткова подчеркнула, что большая часть мусора на газонах — фекалии домашних животных, которые не убирают хозяева. Она уточнила, что штраф за выгул в неположенном месте есть, однако для этого необходимо, чтобы нарушителя наказал сотрудник полиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге из-за нехватки дорожных рабочих, очищающих город от мусора, власти предлагают привлечь студентов, готовых откликнуться на такую занятость. Об этом рассказала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова. «Не хватает людей, скажу честно. В городские ДЭУ сейчас требуется 60 рабочих — это почти „армия“ одного района… Есть возможность привлекать, например, студентов, которые готовы откликаться на такую работу. Есть люди, которые работают посменно и могут в свободное время так себе организовать дополнительный приработок», — рассказала Тамара Благодаткова ОТВ в программе «Акцент». Благодаткова подчеркнула, что большая часть мусора на газонах — фекалии домашних животных, которые не убирают хозяева. Она уточнила, что штраф за выгул в неположенном месте есть, однако для этого необходимо, чтобы нарушителя наказал сотрудник полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...