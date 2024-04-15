Екатеринбургские власти дадут студентам заработать на уборке фекалий и мусора

16 апреля 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Также предлагают привлечь людей, заинтересованных в подработках Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге из-за нехватки дорожных рабочих, очищающих город от мусора, власти предлагают привлечь студентов, готовых откликнуться на такую занятость. Об этом рассказала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова. «Не хватает людей, скажу честно. В городские ДЭУ сейчас требуется 60 рабочих — это почти „армия“ одного района… Есть возможность привлекать, например, студентов, которые готовы откликаться на такую работу. Есть люди, которые работают посменно и могут в свободное время так себе организовать дополнительный приработок», — рассказала Тамара Благодаткова ОТВ в программе «Акцент». Благодаткова подчеркнула, что большая часть мусора на газонах — фекалии домашних животных, которые не убирают хозяева. Она уточнила, что штраф за выгул в неположенном месте есть, однако для этого необходимо, чтобы нарушителя наказал сотрудник полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге из-за нехватки дорожных рабочих, очищающих город от мусора, власти предлагают привлечь студентов, готовых откликнуться на такую занятость. Об этом рассказала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова. «Не хватает людей, скажу честно. В городские ДЭУ сейчас требуется 60 рабочих — это почти „армия“ одного района… Есть возможность привлекать, например, студентов, которые готовы откликаться на такую работу. Есть люди, которые работают посменно и могут в свободное время так себе организовать дополнительный приработок», — рассказала Тамара Благодаткова ОТВ в программе «Акцент». Благодаткова подчеркнула, что большая часть мусора на газонах — фекалии домашних животных, которые не убирают хозяева. Она уточнила, что штраф за выгул в неположенном месте есть, однако для этого необходимо, чтобы нарушителя наказал сотрудник полиции.