Специалисты МЧС РФ очистили реку от затора рядом с Кировским мостом. Ранее его закрыли для движения из-за паводка, рассказал корреспондент URA.RU, который побывал на месте событий.
«Курганские спасатели 15 апреля освобождали Тобол у закрытого из-за наводнения Кировский мост от затора. Работа проводилась с лодок», — пояснил корреспондент агентства.
Перед наступлением пика паводка сотрудники МЧС принимали меры по ослаблению льда на курганских реках. Для этого были использованы аэролодки. Их действия были направлены на предотвращение заторов и минимизацию риска подтопления населенных пунктов. О самой важной информации, связанной с наводнением в регионе — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
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Специалисты МЧС РФ очистили реку от затора рядом с Кировским мостом. Ранее его закрыли для движения из-за паводка, рассказал корреспондент URA.RU, который побывал на месте событий. «Курганские спасатели 15 апреля освобождали Тобол у закрытого из-за наводнения Кировский мост от затора. Работа проводилась с лодок», — пояснил корреспондент агентства. Перед наступлением пика паводка сотрудники МЧС принимали меры по ослаблению льда на курганских реках. Для этого были использованы аэролодки. Их действия были направлены на предотвращение заторов и минимизацию риска подтопления населенных пунктов. О самой важной информации, связанной с наводнением в регионе — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.