Курганские спасатели освободили от затора реку у закрытого из-за паводка моста. Видео

16 апреля 2024 в 05:11 Размер текста - 17 +

Заторы мешают пропуску воды и создают угрозу затопления на территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Специалисты МЧС РФ очистили реку от затора рядом с Кировским мостом. Ранее его закрыли для движения из-за паводка, рассказал корреспондент URA.RU, который побывал на месте событий. «Курганские спасатели 15 апреля освобождали Тобол у закрытого из-за наводнения Кировский мост от затора. Работа проводилась с лодок», — пояснил корреспондент агентства. Перед наступлением пика паводка сотрудники МЧС принимали меры по ослаблению льда на курганских реках. Для этого были использованы аэролодки. Их действия были направлены на предотвращение заторов и минимизацию риска подтопления населенных пунктов. О самой важной информации, связанной с наводнением в регионе — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты МЧС РФ очистили реку от затора рядом с Кировским мостом. Ранее его закрыли для движения из-за паводка, рассказал корреспондент URA.RU, который побывал на месте событий. «Курганские спасатели 15 апреля освобождали Тобол у закрытого из-за наводнения Кировский мост от затора. Работа проводилась с лодок», — пояснил корреспондент агентства. Перед наступлением пика паводка сотрудники МЧС принимали меры по ослаблению льда на курганских реках. Для этого были использованы аэролодки. Их действия были направлены на предотвращение заторов и минимизацию риска подтопления населенных пунктов. О самой важной информации, связанной с наводнением в регионе — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.