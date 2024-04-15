15 апреля 2024

Курганские спасатели освободили от затора реку у закрытого из-за паводка моста. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заторы мешают пропуску воды и создают угрозу затопления на территории
Заторы мешают пропуску воды и создают угрозу затопления на территории Фото:

Специалисты МЧС РФ очистили реку от затора рядом с Кировским мостом. Ранее его закрыли для движения из-за паводка, рассказал корреспондент URA.RU, который побывал на месте событий.

«Курганские спасатели 15 апреля освобождали Тобол у закрытого из-за наводнения Кировский мост от затора. Работа проводилась с лодок», — пояснил корреспондент агентства.

Перед наступлением пика паводка сотрудники МЧС принимали меры по ослаблению льда на курганских реках. Для этого были использованы аэролодки. Их действия были направлены на предотвращение заторов и минимизацию риска подтопления населенных пунктов. О самой важной информации, связанной с наводнением в регионе — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.

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Специалисты МЧС РФ очистили реку от затора рядом с Кировским мостом. Ранее его закрыли для движения из-за паводка, рассказал корреспондент URA.RU, который побывал на месте событий. «Курганские спасатели 15 апреля освобождали Тобол у закрытого из-за наводнения Кировский мост от затора. Работа проводилась с лодок», — пояснил корреспондент агентства. Перед наступлением пика паводка сотрудники МЧС принимали меры по ослаблению льда на курганских реках. Для этого были использованы аэролодки. Их действия были направлены на предотвращение заторов и минимизацию риска подтопления населенных пунктов. О самой важной информации, связанной с наводнением в регионе — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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