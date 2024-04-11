Спасатели МЧС на лодках рубят лед перед единственной плотиной Кургана. Видео

12 апреля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Спасатели МЧС России на лодках рубят лед, чтобы предотвратить заторы и подтопление домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Перед наступлением пика паводка в Курганской области спасатели МЧС России принимают меры по ослаблению льда на реках Уй и Тобол на аэролодке. Эти действия направлены на предотвращение заторов и минимизацию риска подтопления населенных пунктов, пишет МЧС в своем telegram-канале. «Для ослабления льда вблизи гидротехнических сооружений спасатели МЧС России применяют аэролодку „Пиранья 6“. Она способна передвигаться по воде, рыхлому льду, болоту и среди камышей. На судне сотрудники МЧС спасают из воды и со льда на руслах рек Уй и Тобол. На этот раз спасатели вышли на аэролодке, чтобы разрыхлить лед и освободить русла. Это снизит вероятность заторов и угрозу подтопления населенных пунктов», — указано в канале МЧС России. Кроме того, спасательные бригады проводят работы по грейдированию, подсыпке и восстановлению автодорог. Также сообщается об обустраивании и укреплении временных дамб для защиты от возможного подтопления. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в этом году власти прогнозируют сильнейшее наводнение. Вода в Тоболе, по сведениям главы региона Вадима Шумкова, может превысить отметку 11 метров. Из-за угрозы паводка в регионе был введен режим ЧС. В зоне риска находятся 16 районов города, а также десятки садоводств. Для работ по укреплению дамбы и рейдов по затопляемым территориям ЧС привлечены, студенты, рабочие заводов и чиновники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед наступлением пика паводка в Курганской области спасатели МЧС России принимают меры по ослаблению льда на реках Уй и Тобол на аэролодке. Эти действия направлены на предотвращение заторов и минимизацию риска подтопления населенных пунктов, пишет МЧС в своем telegram-канале. «Для ослабления льда вблизи гидротехнических сооружений спасатели МЧС России применяют аэролодку „Пиранья 6“. Она способна передвигаться по воде, рыхлому льду, болоту и среди камышей. На судне сотрудники МЧС спасают из воды и со льда на руслах рек Уй и Тобол. На этот раз спасатели вышли на аэролодке, чтобы разрыхлить лед и освободить русла. Это снизит вероятность заторов и угрозу подтопления населенных пунктов», — указано в канале МЧС России. Кроме того, спасательные бригады проводят работы по грейдированию, подсыпке и восстановлению автодорог. Также сообщается об обустраивании и укреплении временных дамб для защиты от возможного подтопления. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в этом году власти прогнозируют сильнейшее наводнение. Вода в Тоболе, по сведениям главы региона Вадима Шумкова, может превысить отметку 11 метров. Из-за угрозы паводка в регионе был введен режим ЧС. В зоне риска находятся 16 районов города, а также десятки садоводств. Для работ по укреплению дамбы и рейдов по затопляемым территориям ЧС привлечены, студенты, рабочие заводов и чиновники.