Япония обвинила Россию в незаконной оккупации южной части Курил

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В МИД Японии отметили приверженность к заключению мирного договора с РФ по поводу Курил Фото:
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Япония и Россия делят Курильские острова

Япония снова обвинила Россию в незаконной оккупации части Курильских островов. Соответствующая информация размещена в ежегодном докладе по дипломатии японского внешнеполитического ведомства под названием «Синяя книга».

«Северные территории — это острова, над которыми Япония имеет суверенитет, и они являются исконной территорией Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией», — передает ТАСС информацию из документа. В то же время МИД Японии отметил, что Токио до сих пор склонен к заключению мирного договора с РФ и решению проблем с северными территориями.

В документе ведомство подчеркнуло, что для японской стороны является приоритетным вопрос возобновления гуманитарного обмена с южной частью Курил. В частности, для правительства Японии важно посещение могил предков, находящихся на этой территории.

В этом же докладе японская сторона выразила желание сохранить долю в проектах по добычи нефти и газа в РФ. Токио считает это важным для своей энергетической безопасности. Однако также в документе указано, что страна продолжит свой курс на постепенный отказ от российских энергоресурсов, в их число входят нефть и уголь.

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Япония снова обвинила Россию в незаконной оккупации части Курильских островов. Соответствующая информация размещена в ежегодном докладе по дипломатии японского внешнеполитического ведомства под названием «Синяя книга». «Северные территории — это острова, над которыми Япония имеет суверенитет, и они являются исконной территорией Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией», — передает ТАСС информацию из документа. В то же время МИД Японии отметил, что Токио до сих пор склонен к заключению мирного договора с РФ и решению проблем с северными территориями. В документе ведомство подчеркнуло, что для японской стороны является приоритетным вопрос возобновления гуманитарного обмена с южной частью Курил. В частности, для правительства Японии важно посещение могил предков, находящихся на этой территории. В этом же докладе японская сторона выразила желание сохранить долю в проектах по добычи нефти и газа в РФ. Токио считает это важным для своей энергетической безопасности. Однако также в документе указано, что страна продолжит свой курс на постепенный отказ от российских энергоресурсов, в их число входят нефть и уголь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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