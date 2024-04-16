Япония хочет сохранить долю в проектах по разработке нефти и газа в РФ

МИД Японии: страна сохранит долю в проектах по разработке нефти и газа в России
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Открытая лицензия 10.06.2015. Нефть., нефтедобыча
Япония хочет сохранить долю в российских проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», говорится в документе Фото:

Япония намерена сохранить долю в проектах по добыче газа и нефти в России из-за того, что считает это важным для своей энергетической безопасности. Это следует из ежегодного доклада МИД страны «Синяя книга по дипломатии».

«В свете обеспечения стабильных поставок на средне- и долгосрочную перспективу Япония продолжает рассматривать „Сахалин-1“ и „Сахалин-2“ как важные проекты в сфере энергетической безопасности страны и намерена сохранять в них долю», — говорится в документе МИД. Однако одновременно страна продолжит курс по поэтапному отказу от российских энергоресурсов, включая уголь и нефть.

«Сахалин-2» — это проект, в котором осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа. Там находятся объединенный береговой технологический комплекс, три морские платформы, завод сжижения газа и терминал отгрузки топлива.

После начала спецоперации власти Японии полностью встали на сторону Запада. Об этом говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил о многочисленных санкциях, включая запрет на поставки промышленных товаров.

Помимо этого, Япония намерена приостановить импорт российских непромышленных алмазов от одного карата. Такое решение вступит в силу 10 мая, пишет RT.

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Япония намерена сохранить долю в проектах по добыче газа и нефти в России из-за того, что считает это важным для своей энергетической безопасности. Это следует из ежегодного доклада МИД страны «Синяя книга по дипломатии». «В свете обеспечения стабильных поставок на средне- и долгосрочную перспективу Япония продолжает рассматривать „Сахалин-1“ и „Сахалин-2“ как важные проекты в сфере энергетической безопасности страны и намерена сохранять в них долю», — говорится в документе МИД. Однако одновременно страна продолжит курс по поэтапному отказу от российских энергоресурсов, включая уголь и нефть. «Сахалин-2» — это проект, в котором осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа. Там находятся объединенный береговой технологический комплекс, три морские платформы, завод сжижения газа и терминал отгрузки топлива. После начала спецоперации власти Японии полностью встали на сторону Запада. Об этом говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил о многочисленных санкциях, включая запрет на поставки промышленных товаров. Помимо этого, Япония намерена приостановить импорт российских непромышленных алмазов от одного карата. Такое решение вступит в силу 10 мая, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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