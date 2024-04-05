В Кремле окончательно разочаровались в Японии

Песков назвал недружественной позицию Японии в отношении России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий, топ
Песков назвал недружественной позицию Японии в отношении РФ Фото:

Японские власти в полной мере заняли недружественную позицию по отношению к России, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом он заявил в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU.

«Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию по отношению к нам», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее стало известно, что Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 категорий промышленных товаров. В том числе моторные масла и аккумуляторы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Японские власти в полной мере заняли недружественную позицию по отношению к России, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом он заявил в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU. «Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию по отношению к нам», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 категорий промышленных товаров. В том числе моторные масла и аккумуляторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...