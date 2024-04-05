В Кремле окончательно разочаровались в Японии

Песков назвал недружественной позицию Японии в отношении РФ
Японские власти в полной мере заняли недружественную позицию по отношению к России, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом он заявил в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU.
«Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию по отношению к нам», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее стало известно, что Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 категорий промышленных товаров. В том числе моторные масла и аккумуляторы.
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