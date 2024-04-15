15 апреля 2024

Шумков и Куренков обсудили противопаводковую защиту Курганской области. Видео

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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , шумков вадим, куренков александр
Совместная работа министерства и властей нацелена на защиту населения от ЧС Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Прибывший в Курган глава МЧС РФ Александр Куренков обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым оперативную обстановку по паводку в регионе. Особое внимание было уделено мерам противодействия стихии и защите населения от ЧС, передает пресс-служба правительства области.

«Александр Куренков и Вадим Шумков обсудили возможности, которые дает организованное в штабе областного правительства круглосуточное видеонаблюдение за ситуацией, регулярная съемка с квадрокоптера и разработанная в регионе карта подтопляемых территорий, исходя из разных прогнозных уровней воды. Это позволяет более оперативно действовать при различных сценариях развития событий», — написано в telegram-канале ведомства.

Губернатор поблагодарил министра за поддержку и предоставление дополнительных сил и средств. Куренкову также доложили о совместно проделанной работе, не только в части эвакуации людей и укрепления защитных сооружений, но и в части расчистки заторов гидроузлов, которые образуются при попадании туда мусора.

Правительственный кортеж был замечен журналистом URA.RU в центре Кургана вечером 15 апреля. По словам Шумкова, ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для города. Больше информации о наводнении вы найдете в онлайн-трансляции URA.RU.

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Прибывший в Курган глава МЧС РФ Александр Куренков обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым оперативную обстановку по паводку в регионе. Особое внимание было уделено мерам противодействия стихии и защите населения от ЧС, передает пресс-служба правительства области. «Александр Куренков и Вадим Шумков обсудили возможности, которые дает организованное в штабе областного правительства круглосуточное видеонаблюдение за ситуацией, регулярная съемка с квадрокоптера и разработанная в регионе карта подтопляемых территорий, исходя из разных прогнозных уровней воды. Это позволяет более оперативно действовать при различных сценариях развития событий», — написано в telegram-канале ведомства. Губернатор поблагодарил министра за поддержку и предоставление дополнительных сил и средств. Куренкову также доложили о совместно проделанной работе, не только в части эвакуации людей и укрепления защитных сооружений, но и в части расчистки заторов гидроузлов, которые образуются при попадании туда мусора. Правительственный кортеж был замечен журналистом URA.RU в центре Кургана вечером 15 апреля. По словам Шумкова, ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для города. Больше информации о наводнении вы найдете в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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