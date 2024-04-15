Шумков и Куренков обсудили противопаводковую защиту Курганской области. Видео

16 апреля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Совместная работа министерства и властей нацелена на защиту населения от ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Прибывший в Курган глава МЧС РФ Александр Куренков обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым оперативную обстановку по паводку в регионе. Особое внимание было уделено мерам противодействия стихии и защите населения от ЧС, передает пресс-служба правительства области. «Александр Куренков и Вадим Шумков обсудили возможности, которые дает организованное в штабе областного правительства круглосуточное видеонаблюдение за ситуацией, регулярная съемка с квадрокоптера и разработанная в регионе карта подтопляемых территорий, исходя из разных прогнозных уровней воды. Это позволяет более оперативно действовать при различных сценариях развития событий», — написано в telegram-канале ведомства. Губернатор поблагодарил министра за поддержку и предоставление дополнительных сил и средств. Куренкову также доложили о совместно проделанной работе, не только в части эвакуации людей и укрепления защитных сооружений, но и в части расчистки заторов гидроузлов, которые образуются при попадании туда мусора. Правительственный кортеж был замечен журналистом URA.RU в центре Кургана вечером 15 апреля. По словам Шумкова, ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для города. Больше информации о наводнении вы найдете в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прибывший в Курган глава МЧС РФ Александр Куренков обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым оперативную обстановку по паводку в регионе. Особое внимание было уделено мерам противодействия стихии и защите населения от ЧС, передает пресс-служба правительства области. «Александр Куренков и Вадим Шумков обсудили возможности, которые дает организованное в штабе областного правительства круглосуточное видеонаблюдение за ситуацией, регулярная съемка с квадрокоптера и разработанная в регионе карта подтопляемых территорий, исходя из разных прогнозных уровней воды. Это позволяет более оперативно действовать при различных сценариях развития событий», — написано в telegram-канале ведомства. Губернатор поблагодарил министра за поддержку и предоставление дополнительных сил и средств. Куренкову также доложили о совместно проделанной работе, не только в части эвакуации людей и укрепления защитных сооружений, но и в части расчистки заторов гидроузлов, которые образуются при попадании туда мусора. Правительственный кортеж был замечен журналистом URA.RU в центре Кургана вечером 15 апреля. По словам Шумкова, ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для города. Больше информации о наводнении вы найдете в онлайн-трансляции URA.RU.